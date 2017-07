So weit sollte man es gar nicht kommen lassen. Bleiben wir beim täglichen Stress, der normal ist – und dennoch oft belastet. Studien belegen, dass uns alltägliche Ärgernisse (Zug verpasst, Streit mit Kollegen) das Leben schwermachen. Sie sollen gar schädlicher sein als grosse Lebensereignisse. Es ist diffuser Stress, der am Ende des Tages riesig ist. Zu Hause angekommen, lässt sich die Ursache für die Überforderung meist nicht erklären.

Um ihn richtig zu handeln, sprechen die Experten von der Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Patricia von Moos gibt an: «Unter Stress ist es wichtig, dass sich die Phasen der An- und der Entspannung regelmässig abwechseln.» Energiemanagement nennt man das. Bei allen Gesprächen mit den Stress-Experten fällt immer wieder das Wort «Ressourcen». Gleichzusetzen mit Schutzfaktoren. Um den Belastungen standzuhalten, müssen wir genügend Ressourcen parat haben.

Wir müssen flexibler sein

Diese Ressourcen kann jeder für sich aufbauen und stärken. Wenn sich in unserer Umwelt alles wandelt, müssen wir für Stabilität in unserem Inneren sorgen. Und: den nervigen Chef kann man nicht gross beeinflussen, und wenn, benötigt man dafür viel Energie. Und die sollte man besser in sich selbst investieren. Wie das geht, weiss von Moos. Sie ist Resilienztrainierin. Resilienz ist gerade sehr «in Mode». Dabei geht es um unsere psychische Widerstandsfähigkeit.

Während der eine aufgrund einer kleinen Kritik aus dem Gleichgewicht gerät, weiss der andere mit Krankheit, Herzinfarkt in der Familie und Hausbau gut umzugehen. Warum ist das so, fragen wir von Moos. Ihre Antwort: 1. Charaktersache, die auch genetisch bedingt ist, 2. Elternhaus, wie sind wir aufgewachsen, 3. Lebenserfahrung, Kompetenzen und Strategien, die wir erlernt haben. Bei Punkt 3 kann jeder ansetzen, um widerstandsfähiger und somit stresstoleranter zu werden. Wir können unser psychisches Immunsystem trainieren. Erst sich des Problems bewusst werden, dann gegensteuern. «Wir können lernen, uns selbst zu regulieren», sagt von Moos. Menschen, die das können, sind nicht härter, sondern flexibler.

Verwenden wir den Begriff «Stress» nun inflationär? «Teilweise schon. Zeitdruck etwa wird oft mit Stress gleichgesetzt, obwohl kurzfristiger Zeitdruck noch lange nicht schädlich ist», sagt Nina Zumstein. Das merkt auch die Kollegin an: Wir sagen einfach immer, dass wir Stress haben. Aber eigentlich haben wir bloss viel zu tun, sind ausgelastet.

Das ist das Verzwickte. Wenn wir bei jedem Arbeitsaufwand, bei jeder Forderung das Unwort Stress in den Mund nehmen, glaubt uns irgendwann keiner mehr. Und das Schlimmste: Wird die Überlastung dauerhaft, und selber gesteht man sich das nicht ein, merkt es auch sonst niemand.

«Wir reden heute mehr über Stress als früher. Das Thema ist salonfähig», erklärt Zumstein. Das sei sinnvoll, denn so könne man auf Signale achten – bei sich und bei anderen. Klar gebe es Leute, die allein darauf zielen, Aufmerksamkeit zu bekommen und mit ihrer Verantwortung zu hausieren. Doch wenn jemand angestrengt wirkt oder wieder einmal sagt, «Ich bin im Stress», sollte man nicht automatisch antworten, «Boah, ich auch», oder «Du bist doch immer im Stress». Sondern zuerst einmal fragen: «Was ist denn genau los? Wie kann ich dir helfen?» Dann merkt man, ob es Gestöhn oder tatsächlich ernst gemeint ist.