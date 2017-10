Wandern ist bekanntlich des Schweizers liebste Sportart. Aber auch Velofahren und Schwimmen sind hoch im Kurs. Nun lässt sich damit sogar Geld verdienen. Der Weg dazu führt über die neuen SmartphoneApplikationen (Apps) mehrerer grosser Krankenkassen. Mit der kürzlich lancierten App von Helsana etwa können Versicherte die Zahl ihrer Kilometer, die sie wandernd, joggend, schwimmend oder velofahrend zurücklegen, in «Pluspunkte» umwandeln. «Wer fleissig sammelt, kann jährlich über 300 Franken erhalten», schreibt die Helsana zu ihrer neuen App.

Zum Einsatz kommen diese neuen Applikationen nur bei den Zusatzversicherungen der Kassen, in der Grundversicherung dürfen aufgrund persönlicher Verhaltensweisen keine Rabatte gewährt werden. So will es das Gesetz.

Günstigere Prämien oder Bares mögen ein Anreiz sein, um die Gesundheitsapps zu nutzen. Sie sind jedoch alles andere als harmlos, wie ein genauer Blick in die Nutzungsbestimmungen zeigt. Daten- und Patientenschützer sprechen gar von einem weiteren, grossen Schritt in Richtung des gläsernen Patienten. Neben Helsana bieten derzeit die Kassen Sanitas, Swica und CSS Gesundheitsapps an. Wie weitreichend die Datensammlungen der einzelnen Versicherungen sind, zeigt sich etwa anhand der Active App von Sanitas. Dort sind über 25 verschiedene Datenpunkte aufgeführt, die durch die App gesammelt werden. Die Liste reicht von Alter, Körpergrösse, Fitnesslevel bis hin zu Kalorienverbrauch, Puls, Schlaf und Ernährung.