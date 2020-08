Gesünder essen: Wie sich unsere Gelüste am Snackautomaten beeinflussen lassen

Damit auch mit einer viel grösseren Bevölkerung künftig alle genug zu essen haben, will der Bund auch die Lebensmittelverschwendung reduzieren: In der Schweiz gehen jährlich 2,6 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verloren. Der grösste Teil der Lebensmittelverschwendung – 39 Prozent, fast 900'000 Tonnen pro Jahr – fällt in Haushalten an.

Bessere Verpackungen sollen helfen

Teilweise verschieben sich aber die Verluste massiv – wie bei den Kartoffeln. Die Forschungsgruppe um Gabriele Mack zeigte, dass mehr als die Hälfte der Kartoffelernte nicht vom Menschen verzehrt wird. Fast die Hälfte der Verluste entstehen in Landwirtschaftsbetrieben, ein weiteres Drittel im Haus. Das Forschungsteam empfiehlt, die ästhetischen Standards für Kartoffeln zu senken. Zudem sollen kleinere, lichtdichte Verpackungen den Konsumenten helfen, die richtige Menge Kartoffeln zu kaufen.

Der Schwachpunkt einer grüneren Ernährung: Früchte und Gemüse verderben schneller und es gibt mehr Foodwaste. «Dies könnte in Zukunft durch eine effizientere Logistik und bessere Haltbarkeit verringert werden», so die Forschenden. Die Verpackung soll auch intelligenter werden: Ein Projekt erforschte auf Nanotechnologie basierende Etiketten für Verpackungen. Diese sollen auf eine pH-Veränderung in Lebensmitteln reagieren und die Farbe ändern, wenn sie beim Verderben sauer werden.

Der Bund kann nicht gross Einfluss nehmen

Ernährungssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz: In der Nahrungsmittelbranche sind alle drei Anliegen eng miteinander verknüpft. Politisch jedoch gibt es kaum Verbindungen. Und was die Gesundheitsförderung betrifft, sei die Schweiz ohnehin noch schwach aufgestellt, im Vergleich mit anderen Ländern, so das Fazit der Forschung. Der Präsident des Forschungsprogrammes «Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion», Fred Paccaud, schlägt deshalb vor, eine explizite Strategie für Ernährung für die drei kommenden Jahrzehnte, sprich bis 2050, zu entwickeln. Bisher gibt es erst einen Aktionsplan der Ernährungsstrategie 2017–2024 und eine beratende Eidgenössische Ernährungskommission. Der Umweltaspekt und die Ernährungssicherheit sind aber nicht Teil der Strategie. Paccaud sagt: «Unsere Ernährung ist komplex, wir müssen mit einberechnen, dass die Bevölkerung wächst, sich das Klima verändert und wir den Boden nicht weiter belasten sollten.» Auch Wirtschaftliches sei zu bedenken: So sei die Lebensmittelverschwendung zum einen Teil so gross, weil die Produkte wenig kosten.

Paccaud, emeritierter Professor für Epidemiologie und Public Health an der Universität Lausanne, hat schon andere Bemühungen und Studien zur Volksgesundheit in Schubladen verschwinden sehen. Doch er sagt: «Die Aids-Forschung hatte direkten Einfluss auf die Politik. Die Erkenntnisse zum Alkohol- oder dem Tabakkonsum weniger, weil da die Lobbys der Industrien stark sind. Beim Thema gesündere Ernährung gibt es auch eine Pro-Lobby und die Gesinnung der Bevölkerung ändert sich. Die Aussichten sind also nicht so negativ, dass unsere Forschungen Folgen haben könnten.»

Schon heute nimmt der Bund teilweise Einfluss auf den Agrar- und Nahrungsmittelsektor. Er gibt rund 5 Prozent der Staatsausgaben aus, um Betriebe zu kontrollieren, den Absatz zu regulieren und mit Direktzahlungen Landwirte zu unterstützen, das Tierwohl zu fördern und die Natur zu schützen.

Die Autoren kommen aber zum Schluss, dass in der Schweiz nur wenige Regulierungen und Anreize die Konsumierenden direkt ansprechen. Der Bund kann von Gesetzes wegen keine aktivere Rolle im Gesundheitswesen spielen und ist bei der Förderung von gesunder Ernährung auf die freiwillige Zusammenarbeit von Wirtschaft und Kantonen angewiesen. Die Autoren empfehlen daher, den Einfluss der Konsumentinnen und Konsumenten selbst zu erhöhen: So könnte das Beschwerderecht ausgedehnt werden auf Organisationen des Konsumentenschutzes oder für Konsumierende das Recht auf Sammelklagen eingeführt werden.

Mehr Informationen unter www.gesundundnachhaltig.ch