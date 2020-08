Chris Hemsworth begibt sich für Hai-Doku unter Wasser

"Einen Grossteil meines Lebens habe ich in der Nähe des Meeres oder im Wasser verbracht und dabei denselben Raum mit Haien geteilt", sagte Hemsworth, ein begeisterter Surfer, am Montag in einer Mitteilung.

Für das Special "Shark Beach" soll Hemsworth mit Wissenschaftlern, Surfern und Umweltschützern über das Verhalten von Haien sprechen und dabei auch die Bedrohung der Raubfische für Menschen ins Auge nehmen. Vor der australischen Küste kommt es häufiger zu tödlichen Hai-Angriffen. Mann müsse mehr über die Tiere lernen und sie respektieren, aber auch herausfinden, wie man Menschen vor Attacken schützen kann, erklärte Hemsworth. Die Sendung soll im kommenden Sommer ausgestrahlt werden.

Kürzlich hatte Hemsworth die Hauptrolle in einer geplanten Wrestler-Filmbiografie über den bekannten WWE-Wrestler Hulk Hogan zugesagt. Zuletzt brachte er bei Netflix den Action-Thriller "Extraction" heraus.