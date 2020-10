Andrea Ghez ist erst die vierte Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält

Bei der Bekanntgabe ihres Preises unterstrich sie die Bedeutung der Wissenschaft für die Menschheit. Besonders die Lehre geniesse sie, sagte die Wissenschaftlerin am Dienstag, als sie während der Verkündung der Auszeichnung von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm telefonisch zugeschaltet wurde. Dass die junge Generation Fragen stellen und nachdenken könne, sei schlichtweg entscheidend für die Zukunft der Welt.

Die 55-jährige US-Kosmologin Andrea Ghez, die mit "You Can Be a Woman Astronomer" 1995 auch ein vielgepriesenes Kinderbuch herausgegeben hat, ist erst die vierte Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält. Die wissenschaftlichen Nobelpreisträger sind mehrheitlich männlich und oft jenseits der 70.