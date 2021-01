Forscher rekonstruieren Sonnenaktivität vor mehr als 1000 Jahren

(dpa/mg) Die Aktivität der Sonne lässt sich Wissenschaftlern zufolge bis ins Jahr 969 lückenlos rekonstruieren. Das sei einem internationalen Team unter Leitung der ETH Zürich durch Messungen von radioaktivem Kohlenstoff in Baumringen gelungen. Die Vergangenheit möglichst genau und einen langen Zeitraum zu kennen, helfe dabei, die innere Dynamik des Sterns besser zu verstehen.

Um die Sonnenaktivität über ein Jahrtausend mit einer extrem guten zeitlichen Auflösung von nur einem Jahr zu rekonstruieren, nutzten die Forscher nach eigenen Angaben Baumring-Archive aus England und der Schweiz. In den Ringen, deren Alter durch Zählen bestimmt werde, befinde sich ein winzig kleiner Teil an radioaktivem Kohlenstoff C14. Daraus lasse sich dann auf den radioaktiven Kohlenstoffgehalt schliessen, der sich zum Zeitpunkt der Bildung eines Jahresrings in der Erdatmosphäre befand.