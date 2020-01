Ein turbulentes Jahrzent ist vorbei: Was davon ist bei Ihnen hängen geblieben?

Ein heftiger Vulkanausbruch auf Island bringt im März 2010 den europäischen Flugverkehr gehörig durcheinander. Auch bei den vielen isländischen Vulkanen mit ihren kurrligen Namen kann man mal durcheinander geraten. Wie heisst der Unglücks-Vulkan?

Im August 2010 kann die Weltgesundheitsorganisation eine langanhaltende, globale Pandemie für beendet erklären. Wissen Sie noch, welcher Krankheitserreger damals für Schrecken sorgte?

2011 sorgt eine Serie von Protesten und Aufständen in der arabischen Welt für globale Aufmerksamkeit. Wissen Sie noch, in welchem Land der Weg für den «Arabischen Frühling» geebnet wurde?

Im März 2011 erschüttert eine Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima die Welt. Der Zwischenfall, bei dem grosse Mengen radioaktives Material freigesetzt werden, führt zu einem globalen Umdenken im Bereich der Kernenergie. Doch was genau hat die Katastrophe eigentlich ausgelöst?

Ende 2012 wird US-Präsident Barack Obama mit 51,1 Prozent Wählerstimmen wiedergewählt. Können Sie sich noch an den Namen seines Herausforderers erinnern?

Das Jahr 2013 wird durch die sogenannte «NSA-Affäre» geprägt. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden enthüllt das Ausmass der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten. Das FBI erwirkte darum einen Haftbefehl gegen den Whistleblower. Welches Land gewährte Snowden schliesslich Asyl?

Im April 2013 werden bei einem Marathonlauf in einer US-amerikanischen Stadt zwei Bombenanschläge verübt. Dabei werden drei Menschen getötet und über 260 Personen verletzt. In welcher Stadt ist dies geschehen?

2014 findet in Brasilien die 20. Fussball-Weltmeisterschaft statt. Im Finale trifft Deutschland auf Argentinien und kann dank eines Tores in der Verlängerung seinen vierten WM-Titel erringen. Wissen Sie noch, wer das Siegertor erzielte?

Mitte 2014 breitet sich in Westafrika eine Epidemie aus, die von der Weltgesundheitsorganisation bald zum internationalen Gesundheitsnotfall erklärt wird. Wie heisst die Viruserkrankung, an der zwischen 2014 und 2016 mehr als 11'300 Menschen sterben?

Am 24. März 2015 zerschellt in den südfranzösischen Alpen ein Flugzeug vom Typ Airbus A320-211. Alle 150 Insassen kommen dabei ums Leben. Der abschliessende Untersuchungsbericht kommt zum Schluss, dass der Co-Pilot Suizid begehen wollte und die Maschine bewusst zum Absturz brachte. Zu welcher Fluggesellschaft gehörte besagtes Flugzeug?

Ende August 2015 äussert die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Pressekonferenz einen Satz im Hinblick auf die Flüchtlingskrise in Europa. Dieser Satz findet in Medien und in politischen Auseinandersetzungen bis heute Widerhall. Wie lautet er?

Im Sommer 2016 wird in Frankreich die 15. Fussball-Europameisterschaft ausgetragen. Wer holte sich den Titel? 

Im Dezember 2016 wird Donald Trump zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und sorgt mit seinem unpolitischen und angriffigen Regierungsstil bis heute immer wieder für Schlagzeilen. Aber wer ist überhaupt sein Vize-Präsident?

Am 11. Januar 2017 wird in Hamburg nach einer 10-jährigen Bauzeit dieses Gebäude eröffnet. Welchen Zweck hat das Gebäude?

Dieser junge Politiker wurde am 18. Dezember 2017 als weltweit jüngster Regierungschef zum Bundeskanzler von Österreich gewählt. Ende Mai 2019 wurde er nach einem verlorenen Misstrauensvotum allerdings wieder seines Amtes enthoben. Wie heisst er?

Im Mai 2018 findet im Windsor Castle die Vermählung von Prinz Harry und Meghan Markle statt. Welchem Beruf ging Markle nach, ehe sie durch die royale Hochzeit den Titel «Her Royal Highness, Duchess of Sussex» verliehen bekam?

Im Juli 2018 werden in London zum 132. Mal die Wimbledon Championships ausgetragen. Im Herreneinzel ist es Novak Djokovic, der die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt. Wissen Sie noch, gegen wen er im Final zu kämpfen hatte?

Das Jahr 2019 wird vor allem durch die anhaltende Diskussion um die Klimakrise geprägt. Um die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg formiert sich eine globale, soziale Bewegung, die mit regelmässigen Protesten auf den Klimawandel aufmerksam macht. Unter welchem Motto finden die Protestmärsche statt?

Eieieie... Da blieb von den 2010er Jahren leider nicht gerade viel bei Ihnen hängen. Zum Glück steht bereits das nächste Jahrzehnt vor der Tür. Und mit regelmässiger Lektüre unserer Zeitungstitel und Nachrichtenportale dürften Sie pünktlich zu unserem nächsten Quiz 2029 so richtig glänzen. :smile:

Nicht schlecht... Zwar ist noch Luft nach oben. Dennoch scheint bei Ihnen einiges aus den 2010er Jahren hängen geblieben zu sein. Ein Glück, dass bereits das nächste Jahrzehnt vor der Tür steht. Mit regelmässiger Lektüre unserer Zeitungstitel und Nachrichtenportale dürften Sie pünktlich zu unserem nächsten Quiz 2029 richtig abräumen. :smile: