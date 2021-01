Die grosse Frage um die Herdenimmunität dreht sich weiter: wie viele müssen denn jetzt immun sein?

Das Coronavirus, so viel ist klar, lässt sich nicht ausrotten. Das ist gerade bei Viren, die auch in Tieren zirkulieren, unmöglich. Bei Viren, wie dem Poliovirus, die nur in Menschen kursieren, kann die Bevölkerung so lange geimpft werden kann, bis ein Virus keine Individuen mehr findet, deren Immunsystem dagegen noch nicht gewappnet ist.

Bei den Coronaviren kommt hinzu, dass die Immunität nicht lebenslänglich anhält (anders als bei Krankheiten wie Masern oder Röteln). In der Regel ist man nach einer Coronaviren-Infektion nur ein bis zwei Jahre geschützt. Ob das auch für das neue Virus gilt, wird sich erst zeigen.

Das Virus muss endemisch werden

Dennoch wird die Pandemie zu einem Ende kommen, wenn genügend Menschen immun sind – durch eine Impfung oder eine Infektion. Das Virus ist dann «nur» noch endemisch, das heisst, der Erreger kursiert weiter, aber die Krankheit tritt nur noch vereinzelt und manchmal auch als örtlich begrenzter Ausbruch auf.

Das ist die Herdenimmunität: So viele Leute immun, dass viele Infektionsketten unterbrochen werden und sich die Ausbreitung stark verlangsamt. Mittels natürlicher Infektion erreicht man einen guten Schutz der Masse kaum, eben gerade weil sich die Ausbreitung gegen Ende verlangsamt.

Ohne wiederholtes Impfen wird es nicht gehen

Es gibt zwar Theorien, die besagen, dass für eine natürliche Herdenimmunität weniger Prozent in der Bevölkerung immun sein müssen. Dies, weil eine Epidemie zuerst die besonders empfänglichen Leute trifft und jene, welche viele Kontakte haben.

Sind diese immun, verlangsamt sich die Ausbreitung stärker, als wenn in einer Bevölkerung ein gleich hoher Prozentsatz geimpft wird, zu dem auch Leute gehören, die das Virus kaum weiterverbreitet hätten. Wenn die Immunität nicht lebenslänglich anhält, geht es jedoch ohnehin nicht ohne wiederholtes Impfen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und viele Epidemiologinnen und Epidemiologen gehen bei Sars-Cov-2 von einer Herdenimmunität bei 60 bis 70 Prozent durchseuchter oder geimpfter Leute in einer Bevölkerung aus. Dies, weil die Ansteckungsrate (der berühmte R-Wert) des Coronavirus ohne Schutzmassnahmen bei 2 bis 3 liegt. Dies ergaben Berechnungen vom Anfang der Pandemie, als noch kein Social Distancing und andere Massnahmen eingeführt worden waren.

Um eine Infektionskrankheit einzudämmen, muss der R-Wert unter 1 liegen. Wenn von drei neu Infizierten zwei bereits immun sind, sollte sich die Epidemie stark verlangsamen. Zwei von drei in Prozent sind 66,7 – daher kommt die Annahme für die Herdenimmunität von Sars-CoV-2 von 60 bis 70 Prozent.

Ist das Virus ansteckender, sind mehr Immune nötig

Doch die Ansteckungsrate ist keine fixe Grösse. Je nach Mobilität und Lebensart der Bevölkerung kann sie tiefer oder höher sein. Und sie steigt, wenn das Virus ansteckender wird – so wie das nun bei der Mutation aus England der Fall ist. Je ansteckender ein Virus, desto mehr Leute müssen immun werden, um eine Epidemie zu bremsen. Bei den Masern, eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt, liegt der R-Wert zwischen 12 und 18. Es müssen 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, bis der Herdenschutz greift.

Szenarien aus der Realität deuten darauf hin, dass der Herdenschutz nicht unter 60 Prozent liegen kann. Denn inzwischen hat man mit Antikörpermessungen gesehen, dass es bereits Städte und Regionen auf der Welt gibt, wo 60 Prozent oder mehr der Bewohner Antikörper gegen das Virus haben, wie in Bergamo (62 %) oder Manaus in Brasilien (66 %) am Ende der ersten Welle. In Manaus beispielsweise gibt es nach wie vor Infektionen und Todesfälle, jedoch kam es nach dem Sommer nicht zu einer zweiten Welle und die Raten bleiben tief.

Andere Berichte sind weniger repräsentativ, wie von Schiffen oder Gefängnissen, weil an solch kleinzelligen Orten die Ansteckungswahrscheinlichkeit, also der R-Wert, höher ist als in einer Bevölkerung, die weniger dicht aufeinander lebt. Auf dem französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle infizierten sich im März bei einem Ausbruch 68 Prozent aller Militärs, bevor die Crew an Land in Quarantäne ging. Auch am San Quentin State Prison in Kalifornien infizierten sich über 60 Prozent, bis Massnahmen ergriffen wurden.

Tanner: «Schweiz muss sich um die Städte kümmern»