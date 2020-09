BAG warnt nach Infektionen in Altersheimen: «Die Situation ist fragil»

Noch ist die Hälfte der Leute, di sich in der Schweiz mit dem Coronavirus infizieren, jünger als 30 Jahre alt. Doch in den letzten Tagen wurde klar: Die Fälle schwappen in die betagte Altersgruppe über. Von drei Altersheimen wurden grosse Ausbrüche mit insgesamt 117 Infizierten bekannt.

In Siviriez im Kanton Freiburg infizierten sich 34 Bewohner und 19 Angestellte – sieben Personen starben. Im gleichen Kanton in Bulle sind im Altersheim Maison Bourgeoisiale 34 Personen positiv auf Corona getestet worden, eine Person starb. Und im Kanton Zürich sind im Pflegezentrum Eulachtal in Elgg zwölf Bewohner und 18 Mitarbeiter infiziert.

Virus breitete sich trotz Masken aus

Ist das Virus erst einmal in einem Alters- oder Pflegeheim, breitet es sich schnell aus. Denn man kann Menschen nicht auf Distanz pflegen. Im Altersheim in Siviriez zum Beispiel galt seit dem 15. März Masken- und Handschuhpflicht für alle Mitarbeiter. In der ersten Welle war das Heim noch verschont geblieben – nun wurde es voll getroffen.