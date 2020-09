Zurich Film Festival: Trotz Corona kommen die Stars und es gibt Popcorn in den Sälen

Es war die vielleicht bestbesuchte Pressekonferenz seit Ausbruch der Pandemie, mal abgesehen von den Corona-Briefings im Bundeshaus. Und das komplett physisch, versteht sich, ganz ohne Videostream. In einem schmucken Saal des Zürcher Nobelhotels «Baur au Lac» standen die Stühle heute Vormittag in strikten Abständen von 1,5 Metern. Für die angereisten Journalistinnen und Journalisten herrschte Maskenpflicht. Am 24. September beginnt das Zurich Film Festival, kurz ZFF. Direktor Christian Jungen präsentierte das Programm und die spezielle Ausgabe unter Corona-Vorzeichen.

Das Maskenobligatorium ist die augenfälligste Massnahme, mit der die Verantwortlichen um ZFF-Direktor Jungen einen Covid-19-Ausbruch am Festival verhindern wollen. Und die Pflicht gilt selbst während der Filmvorstellungen.

Damit geht Zürich im Gleichschritt mit dem Venedig Film Festival, das dieser Tage zu Ende geht und an dem ebenso Maskenpflicht herrschte. Und in der Schweiz mit dem Animationsfilmfestival «Fantoche» in Baden vor einer Woche, das in letzter Minute eine Maskenpflicht einführen musste.

Kaum Ticketverkaufskassen

Trotz der Masken bleiben die Kinosäle während der Vorführungen etlicher Premieren unterbesetzt. Die Säle werden zu maximal 60 Prozent ausgelastet sein, betonte die für das Schutzkonzept verantwortliche ZFF-Co-Leiterin Elke Mayer an der Seite von Direktor Christian Jungen. Ticket-Verkaufsstationen werden auf ein Minimum reduziert, die Besucherinnen und Besucher angehalten, sich die Tickets online zu besorgen.

Für ein Ticket ist die Angabe des Kontakts obligatorisch, das Contact-Tracing wird so garantiert. Zwischen Besuchergruppen bleibt analog dem Schutzkonzept der Schweizer Kinobranche jeweils ein Sitz leer.

Schon im Lockdown waren die ZFF-Verantwortlichen voller Hoffnung. «Immer wieder wurde ich gefragt, weshalb wir das durchboxen», sagte Jungen heute Vormittag. Ihm sei mehrfach geraten worden, das ZFF angesichts der verschobenen Filmstarts, verbotenen Anlässe und unsicheren Situation abzublasen. Doch Jungen, der die Festivalleitung letztes Jahr vom langjährigen Leitungsduo Nadja Schildknecht und Karl Spoerri übernommen hat, ging seinen Weg.