Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester: Förderprojekte über Corona hinaus

Sie sind Lichtdesigner für Kulturprojekte und beraten als Rechtsanwalt Kulturschaffende in Rechtsfragen. Wie stark sind Sie selbst in diesen beiden Bereichen von der Coronakrise betroffen?

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO) macht sich in einem offenen Brief für Jugendkulturförderung auch in der Coronakrise stark. Markus Güdel, Projektleiter Lichtdesign beim ZJSO und Rechtsanwalt, sagt, wie Corona Kulturschaffende allgemein und die Jugendlichen besonders betrifft. Und was man dagegen machen kann.

In einem offenen Brief wirbt das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester für Jugendkulturförderung in Zeiten von Corona. Was kann man fördern, wenn weder Proben noch Veranstaltungen erlaubt sind?

Der Brief des Fördervereins des Orchesters ging per Social Media und Mail an alle Mitglieder, Eltern, Göttis, Grosseltern oder Bekannte. Ein Anliegen im Brief betraf sicher die diversifizierte Finanzierung von Projekten. Aber wir möchten vor allem ins Bewusstsein rufen, welch verheerende Auswirkungen es hat, wenn die Jugendkulturförderung jetzt einbrechen würde.

Viele Mitglieder des ZJSO sind unter 20 und in einem Alter, in dem sie entscheidende Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft machen. Wie kann man einen solchen Erfahrungsaustausch ohne Konzerte fördern?

Das geht in musikalischer Hinsicht tatsächlich nicht. Aber auch unser Projektleitungsteam besteht aus Jugendlichen. Und diese führen die organisatorische Arbeit weiter. Wir wollen bereit sein, wenn Veranstaltungen wieder zugelassen sind. Am 14. und 16. Mai werden wir so oder so auftreten: Live im KKL oder notfalls online, selbst wenn es nur eine Zoom-Session sein sollte, die wohl entsprechend klingen würde (lacht).

Und in was für Projekte könnte das private Geld des Fördervereins fliessen?

Einerseits sind da die Probelager des Orchesters. In ihnen findet jener musikalische und soziale Austausch statt, den sie angesprochen haben. Ausserordentliche Erfahrungen haben wir mit dem Lager vor unseren Konzerten im Coronasommer 2020 gemacht. Ich habe noch in keinem Lager eine solche Leidenschaft für die Musik erlebt. Am nächsten Morgen standen erstaunlich wenig Bierflaschen herum (lacht), weil die Teilnehmer bis in die Nacht hinein weiter Musik machten. Das ZJSO schoss die Kosten von 45000 Franken vor, um die Teilnehmer zu entlasten. Private Fördergelder könnten zum einen sicher in solche Lagerprojekte fliessen.

Und das zweite Projekt?

Im Rahmen der Covid-19-Kulturverordnung unterstützen Bund und Kanton «Transformationsprojekte». Das sind Projekte, die die Anpassung von Kulturunternehmungen an die durch die Coronaepidemie veränderten Verhältnisse bezwecken. Und das in einer Zeit, wo zum Beispiel wieder Proben möglich sind, aber noch keine Konzerte vor Publikum. Angedacht ist jetzt eine Zusammenarbeit mit dem KKL, das uns den Konzertsaal an freien Terminen zu günstigen Konditionen für Proben zur Verfügung stellt. Davon könnten, über Corona hinaus, beide Seiten profitieren. Unsere Musiker können Erfahrungen machen mit diesem tollen Saal und bringen mehr junge Nutzer ins Haus.