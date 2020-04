Weltstar Dua Lipa: «Ich will zum Glücklichsein animieren»

Die 24-jährige Sängerin Dua Lipa ist als Tochter kosovo-albanischer Eltern in London geboren, kehrte mit elf in den Kosovo zurück und vier Jahre später wieder nach London. 2015 schaffte sie den Durchbruch mit dem Song «Be The One» und besetzt seither die obersten Ränge der internationalen Charts. Mit «New Rules» und «One Kiss» gelangen ihr zwei Nummer-eins-Hits. Jetzt ist das optimistische Dance-Album «Future Nostalgia» erschienen, und die ehrgeizige Dua Lipa ist auf dem Sprung zum Weltstar.

Ihre Haare sind neuerdings blond. Ein Modestatement?

Dua Lipa: Nö, meine neue Frisur repräsentiert mein neues, helles Album. Ich wollte ein Album aufnehmen, das fröhlich klingt, Spass macht und dich zum Tanzen zwingt. Eine Platte, die vor Freude so richtig strahlt, die zum Glücklichsein animiert und zu der man richtig abgehen kann. Bisher habe ich mich kreativ eher von schwierigen oder gar negativen Erfahrungen genährt.

Der Albumtitel «Future Nostalgia» ist ja auch ein scheinbarer Gegensatz. Sie sind 24. Wie nostalgisch können Sie in Ihrem Alter sein? Ich bin nostalgischer als die meisten in meinem Alter. Ich habe schon so viel erlebt. Habe in London gelebt, im Kosovo, wieder in London. Überhaupt empfinde ich mich selbst so ein bisschen als alte Seele.

Inwiefern?

Ich versuche, an Orten, Erinnerungen und Gefühlen, die ich gesammelt habe, festzuhalten. Alle meine Songs sind auch Versuche, in meiner Vergangenheit zu graben und sie etwas zu verarbeiten. So war es für mich nur logisch, auch musikalische Einflüsse aus meiner Kindheit und Jugend zu bringen.

Sie sind mit elf von London nach Pristina gezogen, vier Jahre später allein nach London zurückgekehrt. Wie war die Umzieherei?

Ich fühle mich gesegnet, beide Kulturen zu kennen. Ich finde es cool, in zwei ziemlich unterschiedlichen Welten aufgewachsen zu sein. Meine Wurzeln und meine Lebenserfahrung haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ich habe das alles als sehr bereichernd empfunden und würde mein Leben für nichts in der Welt eintauschen wollen. Ich habe früh gelernt, das Beste aus jeder Situation zu machen, wirklich unabhängig zu sein und Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich hatte schon immer eine konkrete Vorstellung davon, wer ich sein will als Künstlerin und Mensch.

Die Musikindustrie kann für junge Frauen sehr einschüchternd sein.

Absolut. Mir hat meine Lebenserfahrung in vielen Situationen geholfen, aber ich musste auch in kurzer Zeit viel lernen. Wenn du in einen Raum kommst mit Fremden, die alle älter und männlich sind, brauchst du schon Mut, standhaft zu sein und dich nicht verbiegen zu lassen. Am Anfang habe ich zugehört und mir auch Dinge sagen lassen. Bis ich merkte, dass ich mich nicht verstecken muss. Ich fing an, den Mund aufzumachen und meine Meinung zu sagen. Schliesslich sind es meine Songs.

Ist es für Mädchen schwieriger als für Jungs?

Ja, mit Sicherheit. Ich wünsche mir, dass so viele Mädchen und Frauen wie möglich vorpreschen, mutig und unbekümmert sind und die Plätze einnehmen, die ihnen zustehen. Je mehr Künstlerinnen sich Gehör verschaffen, desto einfacher und selbstverständlicher wird es für andere Mädchen, ihnen nachzufolgen.

Ihr Bruder ist 14, Ihre Schwester 18. Was wollen Sie den beiden fürs Leben mitgeben?

Ich will sie darin bestärken, das zu tun, was sie lieben. Meine Schwester will Schauspielerin werden, mein Bruder lernt Gitarre und Piano und möchte mal Musik produzieren. Ich finde es super, wie viel Mumm sie haben, wie sehr sie an sich glauben. Ich sage ihnen immer: Wenn sogar ich es gepackt habe, dann packt ihr es auch. (lacht)

Haben Ihnen Ihre Eltern vertraut, als Sie mit 15 zurückgegangen sind von Pristina nach London??

Ja, das haben sie. Meine Eltern haben mir sowieso immer vertraut. Wir gehen sehr offen miteinander um. Meine Eltern sind meine besten Freunde.

Wie waren Sie als Mädchen. Haben Sie rebelliert?

Nein. Ich habe mein Bestes gegeben! Ich wollte ihnen echt keinen Ärger machen, und ich denke, ich war ein gutes Mädchen. Ich hatte meine Träume und Ziele. Ich war verdammt diszipliniert. Ich wollte ja was erreichen und nicht bloss als Partymädchen durch London driften.

Sie haben auch als Kellnerin in einer Cocktailbar gejobbt. Was haben Sie dort fürs Leben gelernt?

Menschenkenntnis. Ich habe meine Schüchternheit abgelegt. Das war eine heftige Zeit. Ich habe abends gearbeitet, bin danach oft noch mit den Kollegen durch die Clubs gezogen, und am nächsten Morgen stand ich wieder im Studio. Zum Schlafen hatte ich oft kaum Zeit, aber ich habe so gut wie nie verpennt. Ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen an diese Phase. Ein paar meiner engsten Freundinnen und Freunde habe ich damals kennen gelernt.

Sprechen Sie fliessend Albanisch?

Ja, klar, Albanisch war und ist meine erste Sprache. Meine Eltern kamen nach London, ohne Englisch zu können. Ich habe Englisch in der Schule gelernt.

Wie geht es dem Kosovo?

Die Leute beginnen, anders über Kosovo und Albanien zu denken. Der Krieg hat das Land schwer gezeichnet, aber er ist jetzt eine Generation her. Man kann das nicht mehr ändern. Aber die Jungen können den Blick auf Kosovo verändern. Zum Beispiel mit dem Sunny Hill Festival, das ich ins Leben gerufen habe und das hoffentlich auch in diesem Sommer stattfindet.

Sie haben von einem offenen Grossbritannien profitiert. Wie stehen Sie zum Brexit?

Mir fällt es sehr schwer, die Überlegungen der Pro-Brexit-Wähler nachzuvollziehen. Meine Eltern kamen aus dem Bürgerkrieg nach London, bauten sich dort etwas auf, bekamen drei Kinder. Wir wurden in dieser wunderbar diversen Stadt akzeptiert und aufgenommen. Das soll in Zukunft so nicht mehr möglich sein, weil Grossbritannien sich abschottet? Mich wühlt das auf, gerade auch, weil ich sehe, wie sehr sich Kosovo bemüht, ein Teil Europas zu sein.