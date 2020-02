Welche Freude: Die Frau der grossen Gesten gastiert in der Schweiz

Auf diese Ausstellung habe ich mich gefreut wie ein Kind auf die Weihnachtsbescherung. Im Wissen, was in einigen Päckli drin ist und mit noch mehr Neugier auf die Überraschungen daneben. Denn von Lee Krasner (1908–1984), dieser grossartigen Malerin, dieser Miterfinderin des abstrakten Expressionismus, hat man immer nur Einzelwerke gesehen. Eigentlich verrückt, kennt man ihren Namen doch bestens – aber meist mit dem Zusatz «Ehefrau von Jackson Pollock».

Im Schwang des Feminismus

Das hat den Blick auf ihr Schaffen ziemlich verstellt, war 1989 aber doch Anlass, die beiden in Bern in der Serie der «Künstlerpaare»-Ausstellungen zu zeigen. Das ist aber so lange her, wie Krasner-Retrospektiven in Museen selten waren: 1965 in London, 1983 in Houston und 1984 – wenige Monate nach ihrem Tod – im MoMA New York.