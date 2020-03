Wegen Corona-Epidemie: Jetzt sind Schweizer Sommerfestivals gefährdet

Auch wenn Schweizer Festivals nicht ganz die Dimension von Glastonbury haben. Die Zeit drängt auch hier. Gefährdet sind zuerst die grossen Festivals im Juni, also das Greenfield Festival in Interlaken (11.–13. Juni), das Open Air St. Gallen (25.–28. Juni), das Argovia Fäscht am 5./6. Juni und sogar das Montreux Jazzfestival, das am 3. Juli beginnen sollte. «Der Aufbau in Montreux beginnt Anfang Juni», sagt Festivalleiter Mathieu Jaton, «Ende Mai müssen wir also definitiv entscheiden können.»

Die Festivalbranche war bisher eigentlich noch recht zuversichtlich, dass die Corona-Krise die Saison der grossen Sommerfestivals verschonen würde. Die Absage des britischen Festivals in Glastonbury diese Woche wirkte aber wie ein Schock. Nicht nur, weil das Festival im Südwesten Englands zu den grössten und bedeutendsten Festivals Europas gehört, sondern auch, weil es erst Ende Juni hätte beginnen sollen. Ausgerechnet Glastonbury, das in diesem Jahr zusammen mit Mega-Stars wie Paul McCartney, Taylor Swift, Lana Del Rey und über 200 000 Besucherinnen und Besuchern sein 50. Jubiläum feiern wollte, hat kapituliert.

«Die aktuelle Situation ist eine grosse Herausforderung für unsere Branche. Sowohl in operativer wie finanzieller Hinsicht und auch in der Verantwortung gegenüber unseren Besucherinnen und Besucher», schreibt Nora Fuchs vom Open Air St.Gallen aus ihrem Homeoffice. Die Stimmung im Team sei gut. «Wir verfolgen die aktuelle Lage sehr genau. Wir gehen heute davon aus, dass unsere Festivals im Sommer planmässig durchgeführt werden.»

, sagt Mathieu Jaton. Bis jetzt hat noch kein gebuchter Künstler für Montreux abgesagt, auch für das Open Air in St. Gallen nicht. «Aber niemand weiss wirklich, ob die Tourneen durchgeführt werden können,» sagt Jaton weiter.

Schon die Verschiebung der beiden grossen amerikanischen Festivals Coachella in Kalifornien und das New Orleans Jazz & Heritage Festival in den Herbst hat den Tourkalender der Stars arg durcheinander gewirbelt. So mussten die Grunge-Könige von Pearl Jam ihre Nordamerika-Tour verschieben und Madonna zwei Konzerte in Paris absagen.

Nach der Absage in Glastonbury befürchtet man in der Branche auch eine Kettenreaktion in Europa. «Alle sitzen im selben Boot», schreibt das Magazin «Tonspion». Die europäischen Festivals sind alle irgendwie miteinander verhängt. Fallen Festivals weg, könnten vor allem amerikanische Stars ihre gesamte Festivaltour absagen. Auf die Absage von Glastonbury könnten also weitere Absagen folgen. US-Rapper Kendrick Lamar ist zum Beispiel Headliner am Open Air in Frauenfeld und der britische Shooting Star Sam Fender ist in St. Gallen gebucht.

«Niemand kann voraussagen, was in den kommenden Monaten passieren wird», sagt Jaton, «heute ist alles in Frage gestellt. Jedes Festival ist auf seine Art bedroht. Wir in Montreux ziehen alle Möglichkeiten in Betracht.»