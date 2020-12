Viel Deutschrap und «Blinding Lights»: Das hörte die Schweiz auf Spotify

(mg) Die Schweiz hört deutschen Strassenrap: Capital Bra, Samra und Bonez MC sind die drei meistgestreamten Künstler auf Spotify. Dies teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Diese Musik ist vor allem bei der jungen Generation sehr beliebt, gerade Capital Bra und Bonez MC stehen wegen ihren Texten oft in der Kritik. Sie sind derb und durchaus zuweilen auch sexistisch und gewaltverherrlichend. Auch die weiteren Plätze in den Top 5 gehen an Rap: Dort landeten Drake und Travis Scott.

Ebenfalls veröffentlicht hat Spotify die meistgestreamten Songs. «Blinding Lights» von The Weeknd, «Dance Monkey» von Tones And I und «Roses - Imanbek Remix» von Imanbek, SAINt JHN dröhnten am meisten aus den Mobiltelefonen, Boxen und Kopfhörer. In den Top-50-Singles des Streamingsdienst fehlen Schweizer Künstler komplett. Bei den Künstlern schafft es eine in die Top 50: Loredana. Die Kosovarin, die in der Schweiz aufgewachsen ist, macht ebenfalls kantigen Deutschrap. In der letzten Zeit stand sie vor allem wegen eines Betrugsfalls in den Schlagzeilen. Loredana hatte ein Walliser Ehepaar um mehrere hunderttausend Franken betrogen – der Fall endete kürzlich in einer aussergerichtlichen Einigung.