US-Chartsrekord: Taylor Swift zieht mit Whitney Houston gleich

Swifts Überraschungsalbum "Folklore", das sie ohne Ankündigung im Juli veröffentlicht hatte, steht seit sechs Wochen an der Spitze der Musikcharts. Insgesamt standen ihre Studioalben damit 46 Wochen auf Platz 1 der US-Hitparaden, wie das Branchenmagazin "Billboard" am Dienstag schrieb.

Houston war die erste Künstlerin, die diesen Meilenstein erreichte. Sie schaffte ihren Rekord mit den Alben "Whitney Houston" (1985), "Whitney" (1987), dem Soundtrack zu "The Bodyguard" (1992) und "I Look to You" (2009).