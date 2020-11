Unbeugsam und unerschrocken: Die Rocklegende Neil Young wird 75

«Biden beats Trump» hat Neil Young am Wochenende auf seiner Homepage gepostet und dazu das Video zu seinem Song «Children of Destiny» gestellt. «Stand up for what you believe/ Resist the powers that be» singt er in dieser euphorischen Hymne, die er vor drei Jahren zum amerikanischen Nationalfeiertag geschrieben hat. Der Protestbarde und ewige Rebell hat aus seiner Antipathie gegenüber dem abgewählten Präsidenten nie einen Hehl gemacht - wie so viele andere Pop- und Rockmusiker. Doch bei niemand anderem klang die Anklage so glaubwürdig wie bei ihm.

So liess sich der gebürtige Kanadier, der schon seit Jahrzehnten in den USA lebt, extra für die Präsidentenwahl einbürgern, um Trump mit seiner Stimme Stirn zu bieten. Jede Stimme zählt. Dazu klagte er gegen den amtierenden Präsidenten, weil dieser seine Songs «Rocking In The Free World» und «Devil’s Sidewalk» ungefragt für Wahlveranstaltungen missbrauchte. Schliesslich schrieb er seinen Song «Lookin’ For A Leader» von 2006 um und verwandelte ihn in einen flammenden Appell für Joe Biden: «Wir hatten Barack Obama/ wir bräuchten ihn jetzt dringend/ der Mann, der hinter ihm stand/ muss irgendwie seinen Platz einnehmen».

Seit Ende der 1960er-Jahre, als Neil Young bei Buffalo Springfield spielte, singt dieser unbeugsame, aufrechte Ritter des Rock’n’Roll gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt an - und für seine politischen Überzeugungen, die in der Hippiezeit geweckt wurden. Seine vertonten politischen Stellungnahmen ziehen sich deshalb wie ein roter Faden durch sein langen Werkkatalog.

Zum Beispiel «Ohio». Vor 50 Jahren schrieb er den Song für die Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young als die Nationalgarde des Staates auf dem Universitätsgebäude vier unbewaffnete Studenten tötete, als sie gegen den Vietnam-Krieg protestierten. Kurz darauf bezog er in den Songs «Southern Man» und «Alabama» Stellung gegen den Rassismus in den Südstaaten und warf dabei, nicht gerade subtil, alle Südstaatler in den Rassistentopf. Das wiederum provozierte die Reaktion der Südstaaten-Band Lynyrd Skynyrd in «Sweet Home Alabama», wo Young in den Zeilen «Well, I hope Neil Young will remember/ A southern man don’t need him around, anyhow» verewigt wurde.

George W. Bush widmete er ein ganzes Album

Als politischer Wortführer der Rockfraktion hat er im Laufe seiner Karriere alle Präsidenten geprüft und beurteilt. Am härtesten ging er mit George W. Bush ins Gericht, dem er mit «Living With War» 2006 ein ganzes Album widmete und im Song «Let’s Impeach The President» sogar zur Amtsenthebung aufforderte.