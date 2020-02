Theaterstück über zeitgemässe Männlichkeit: Don Juan hat in diesem Stück die Unterhosen an

Im Aargau findet dieser Tage ein historisches Ereignis statt. Es kam noch nicht oft vor, dass eine Frau dem «Don Juan», dem berühmtesten Frauenverführer der Weltliteratur, als Dramatikerin und Regisseurin in Personalunion mit messerscharfem Verstand zu Leibe rückt, anstatt ihm blindlings in die Arme zu fallen. Die Frau, die das vorhat, kommt ursprünglich aus Baden und heisst Julia Haenni. Schon als Schülerin war sie von diesem Stoff derart fasziniert, dass sie sich an ihrer Maturprüfung zu Tirso de Molinas spanischem Ur-Stoff aus dem 17. Jahrhundert auf Herz und Nieren prüfen liess. Ihre diesen Mittwoch in der Tuchlaube Aarau uraufgeführte Inszenierung «Don Juan. Erschöpfte Männer» ist also eine Herzensangelegenheit. Und der Versuch, die Identitätskrise des Mannes entlang der literarisch bis in unsere Gegenwart transportierten Männerklischees zu befragen.

Dem Klischee entkommt man nicht

Die freie Regisseurin, Performerin und Dramatikerin, die schon in Bern mit verrückten Aktionen wie Geldgeschenken ans Publikum auf sich aufmerksam gemacht hat, könnte die Schweizer Theaterszene in den nächsten Jahren noch gehörig aufmischen. Am Konzert Theater Bern hat ihr grossartiges Stück «Frau verschwindet (Versionen)» (Regie: Marie Bues) über Frauenklischees in der Dramatik letztes Jahr die laufende Theatersaison eröffnet. Darin versuchen drei Frauen, jedem Bühnenklischee der Dramatik konsequent aus dem Weg zu gehen. Und stolpern von einem Klischee ins nächste. Denn den im weissen Nachthemd über die Bühne torkelnden Frauen entkommt man nicht. Auch nicht den Müttern. Und schon gar nicht den Geliebten, diesen Kopfgeburten männlicher Dramatiker. «Es gibt nur wenige Stücke mit Frauen im Zentrum, und die sind entweder Opfer oder haben einen Schaden», erklärt Haenni in der Bar des Theater Tuchlaube.

Dafür sensibilisiert hat Haen­ni während ihres Regiestudiums eine Dozentin. «Es gibt so wenige Texte mit grossen Frauenrollen, die heute modern und zeitgemäss rüberkommen. Denk’ mal darüber nach», hatte sie zu ihr gesagt. Und Haenni dachte nach. Sie schuf einen Text, in dem die von Frauen dominierte Schauspielklasse einen Jahrgang unter ihr aus dem Vollen schöpfen konnte. Ihre Diplominszenierung wurde zum Ausgangspunkt gleich mehrerer Texte, in denen Frauen das Sagen haben. Auch das Stück «Frau im Wald», das vor zwei Jahren vom Aargauer Theater Marie inszeniert wurde. Eine Frau mit Gedächtnisschwund kommt darin sich selbst abhanden – mit spannenden dramatischen Konsequenzen für die fünf Darstellerinnen, darunter Haenni selbst.