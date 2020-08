Tenet startet am 26. August auch in der Schweiz, der Vorverkauf läuft bereits

«Tenet» startet am Mittwoch, 26. August in Grossbritannien, der Heimat des Regisseurs Christopher Nolan, sowie in weiteren vorwiegend europäischen Ländern, wie am Dienstag bekannt wurde. So auch in der Schweiz; in Deutschland und Österreich einen Tag später, am 27. August. Der Vorverkauf wurde eröffnet und läuft auch hierzulande (informieren Sie sich bei Ihrem Kino).

UK-Start vor US-Start