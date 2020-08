Tanzcompagnie DisTanz will mit ihrem Stück «Handle with Care» die Fragilität des Lebens feiern

20 Uhr, Abendrotstimmung beim Roten Haus auf dem EWL-Areal. Beatrice Im Obersteg, bekannt für Tanzperformances an besonderen Orten, schliesst die Tür zum denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1929 auf. Eine lichte Industriekathedrale: 240 Quadratmeter leere Grundfläche, die Fassade aus raumhohen Betonpfeilern und raumhohen Fenstern. Diese sind so fragil, wie sie wirken. Glas und Dach hätten in der einstigen Wassergasspaltanlage einem Druck nachgeben dürfen. Zur Explosion wird es aber wohl auch beim Stück von Im Obersteg nicht kommen. Der Titel heisst «Handle With Care», Handeln mit Vorsicht. Wir setzen uns auf den Holzboden. Bei der Performance werden Stühle aufgereiht und es wird Strom von der EWL angezapft, um die Bühne aus Wellkarton zu beleuchten.

Ihre Compagnie heisst DisTanz. Hat der Name durch die Ereignisse eine neue Bedeutung erhalten?

Beatrice Im Obersteg: Als sich Anfang Jahr alles um Distanz zu drehen begann, war das nicht nur lustig. Ist unser Name plötzlich abgegriffen oder bedeutungsvoller? Bei der Gründung vor 15 Jahren dachten der Perkussionist Markus Lauterburg und ich jedenfalls nicht an Physical oder Social Distancing. Ich mochte das Wortspiel DisTanz. Aus unterschiedlicher Distanz können gleiche Dinge anders wahrgenommen werden. Wie das Meereswasser, das am Horizont wogt und von nahe ein wildes Fluid ist.

Wie hat sich das Verhältnis zu Distanz seither geändert?

Die Nähe ist nicht mehr so selbstverständlich, ob als Tänzer oder Zeitgenosse.

Am Samstag traten Sie anlässlich «Wir sind wieder da!» beim Luzerner Theater kurz mit Dana Iova-Koga auf – ohne Distanz. Weshalb?

Wir wählten eine Szene, die bei den vorgegebenen fünf Minuten am besten funktioniert: Aufeinanderprallen, Verschmelzen, bis unklar wird, welche Arme oder Beine wem gehören. Wie bei einem Paar, dessen Identitäten ineinander gehen, kurz und heftig.

Was «Handle With Care» verlangt?

Ja, es geht um Sorgfalt, den Umgang mit Zerbrechlichem und Vergänglichem im Leben. Wir haben übrigens auch mit Mundschutz geprobt, und während des Lockdowns via Zoom. Das Konzept ist allerdings zum Teil schon vor der Pandemie entstanden.

Wie denn?

Im Frühling 2019 sah ich Dana Iova-Koga zum ersten Mal. Die kalifornische Tänzerin trat im Chäslager in Stans mit der Physical Theater- und Tanzcompagnie InkBoat auf. Dabei experimentierte sie auch mit Eierschalen. Das faszinierte mich. Ich wusste sofort, das will ich auch! Bald starteten wir mit Bewegungsfindungen. Beim Showing im November performten wir in Seidenpapierkostümen vor den Zuschauern.

Seidenpapier statt Seide?

Die Frage war: Wie können Eierschalen zum Kostüm werden? Ich mag es, wenn alles aus einem Guss kommt: Choreografie, Masken, Kostüme. Und Stoff kann ich nicht formen, Papier dagegen schon. Seidenpapier lässt sich auch gut kleben und raschelt schön – besonders jene Qualität aus der Papierfabrik in Rheinfelden.

Kommt es zu einem akustischen Eiertanz?

Jedenfalls erzeugen wir mit den Eierschalen und dem Seidenpapier im Roten Haus Geräusche. Darauf reagiert unser Perkussionist live. Markus Lauterburg zaubert ganz unterschiedliche Stimmungen hervor – von tragenden, singenden Tönen bis zu kurzen, prägnanten Schlägen. Ihn erinnert der «Hall» an Kirchenakustik.

Mit Markus Lauterburg haben Sie schon an verschiedensten Orten performt. Wann ist ein Ort gut?

Wenn es Klick macht. Beim Roten Haus gefiel mir die Fragilität und Stärke, die verbrauchte Ästhetik, wie die Halle über die Fensterzonen in alle Richtungen erweitert ist. Es gibt aber auch Orte, wo nach dem Klick noch nichts passiert ist. Mich interessiert der Munot in Schaffhausen. Auch Höhlen finde ich spannend. Ein Ort muss aber gut erreichbar sein und mit Energie gefüllt werden können. Zu Dritt in der Turbinenhalle in Giswil könnte eine Herausforderung darstellen.

Immerhin wäre Distanz gewährt. Ihre Message in dieser Zeit?

Ich möchte das Bewusstsein für Vergänglichkeit wecken. Einerseits macht diese Angst, andererseits öffnet sie den Körper. Unser Stück will die Fragilität des Lebens feiern.