Sprachliche Moden und Marotten: Liebe Kommunikationsberater, hört auf mit diesem vermeintlichen Trick

Today we had a very nice trip to the Chemmeribodebad.

Solche Nachrichten klingen, selbst wenn sie in fehlerfreiem Englisch daherkommen, lächerlich. Es passt einfach nicht, weil das weltmännische «today» oder das globale «very nice» mit dem eher regionalen «Chemmeribodebad» zu sehr kontrastieren. Zur Verteidigung der Verfasserin oder des Verfassers darf angefügt werden, dass er sich zumindest theoretisch an eine englischsprachige Community wendet.

Weniger nachvollziehbar sind dagegen Posts wie «I give my vote in the following cantonal elections for Emma Horrisberger-Stucki. Twice on every list: Emma Horrisberger-Stucki» oder: «For an unforgettable Breakfast: Tea Room Chriesiboum Hänggiswilen». Denn die internationale Komponente zieht normalerweise weder in regionalen Wahlkämpfen noch in regionalen Agglomerationsgemeinden.

Natürlich gibt es regionale Politik auch in englischsprachigen Gegenden. Dort fiele es aber niemandem ein, irgendwelche Posts in irgendwelchen Fremdsprachen zu tätigen und zu hoffen, von den eigenen Leuten dafür bewundert zu werden.

Selbstverständlich steht es jedem frei, durch den konsequenten Einsatz englischer Sätze auf Social-Media-Plattformen auf seine internationale Bedeutung aufmerksam zu machen. Aber was nützt es, weltberühmt zu sein, wenn sich die Welt auf das eigene Dorf beschränkt? Wer nichts Relevantes zu sagen hat, wird dieses Problem selbst durch einen Sprachwechsel nicht lösen. Wir dürfen sogar vermuten, dass dem nicht einmal ein «Gigaset element security pack» abhilft.