Social Muscle Club: Hier kann man während der viralen Isolation seine sozialen Muskeln trainieren

Ein Dorf, irgendwo in Thailand. Ignazio, Weltenbummler, sitzt im Zimmer seiner Herberge vorm Smartphone und heult wie ein Wolf. Weil André aus Basel sich das so gewünscht hat. Weil wir in dieser Corona-Krise doch alle irgendwie einsame Wölfe sind. Also heulen wir 120 Teilnehmer des ersten online stattfindenden Social Muscle Clubs gemeinsam in unsere Endgeräte. Die Hunde im thailändischen Dorf heulen mit.

Das ist Magie. Ein zur Beuys‘schen sozialen Plastik geronnener Online-Moment, den ich da miterleben durfte. Und auf den weitere folgen sollten: Auf Wunsch einer Choreografin aus Zürich vollführen wir vor unseren Laptop-Kameras einen philosophischen Plié, um uns zu erden. Wir tanzen vor unseren Kameras wild zum 1990er-Jahre-Euro-Dance-Klassiker «Freed from desire» von Gala. Ein Teilnehmer verabredet sich mit mir zu einer digitalen Kaffeepause, weil ich mir die so sehr gewünscht habe. Und damit wir auch halten, was wir versprechen, schwören wir gemeinsam feierlich in die Kameras vor den live aus dem Co-Working-Space Kraftwerk Zürich zugeschalteten Organisatoren.

Vom Geizkragen bis zum Mensch mit Helfersyndrom

In dem normalerweise analog stattfindenden Veranstaltungsformat des Social Muscle Club dreht sich alles ums bedingungslose Geben und Nehmen. Jeder Teilnehmer schreibt sich zu Beginn der Veranstaltung einen Wunsch und ein Angebot auf einen Zettel. In moderierten Kleingruppen werden dann in drei Stunden die Bittsteller und Anbieter zusammengebracht. Dass dabei vom Helfer- bis zum Geizkragensyndrom alle Ausformungen neurotischer Zwischenmenschlichkeit in den Kleingruppen aktiviert werden, macht dieses Format so unglaublich spannend: Kann ich dieses Geschenk annehmen?, fragt man sich. Darf ich mir das überhaupt wünschen? Man trinkt, isst, hört Musik, stellt sich spontan auf die offene Bühne, die auch von professionellen Künstlern bespielt wird. Und lernt sich selbst und andere besser kennen.

Der freie Kurator Benedikt Wyss aus Basel entdeckte das Konzept 2013 in Berlin. Er erinnert sich noch an den Ekel, den der Flyer mit dem Muskelarm, auf dessen Bizeps ein tätowiertes Herzchen prangt, anfänglich in ihm auslöste: «Der Name, das Logo, dieses Versprechen nach 100-prozentiger Partizipation von Seiten der Zuschauer, ich fand das alles fürchterlich.» Wyss überwand sich. Ging hin. Und war überwältigt. «Ich wurde Zeuge, wie jemand einer anderen Person spontan ein Tattoo stach. Das ging im wahrsten Wortsinn unter die Haut.» Da wusste er: Das muss ich nach Basel importieren.

Inzwischen hat das ritualisierte Geben und Nehmen eine weltweite Fangemeinde. Berlin, Basel, Bristol, Wien und Atlanta haben regelmässige Clubs. Grosskonzerne wie Google interessieren sich für das Konzept. Der von Wyss mitbegründete Schweizer Ableger kooperiert mit Bildungseinrichtungen und Kulturveranstaltern.

Dabei war das Ganze ursprünglich eine im Wohnzimmer unter Freunden ersonnene Idee der amerikanischen Tänzerin Jill Emerson und ihres Partners, des deutschen Filmemachers Till Rothmund gewesen. 2012 versuchten die zwei den Freundschaftsabenden in ihrer Berliner Wohnung neuen Schwung zu verleihen. Vorbild ihrer Idee: die im 19. Jahrhundert gegründeten britischen Arbeiterclubs, die für die Arbeiter soziales Netz und Unterhaltungsort in einem waren.