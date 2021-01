So erlebt das Luzerner Theater den zweiten Kultur-Lockdown

Veranstaltungsverbot, Härtefallverordnung, Kurzarbeit, Ausfallentschädigung, Liquiditätshilfen – es sind die wohl meistverwendeten Begriffe, die man zurzeit in der Berichterstattung zur Kultur in unserem Land lesen kann. Rezensionen zu pompösen Opernstücken, Analysen gesellschaftskritischer Theaterinszenierungen oder Besprechungen feiner Konzertabende: Sie fehlen in Zeiten des zweiten Kultur-Lockdowns, der vermutlich noch bis mindestens Ende Februar dauern wird, wie gestern der Bundesrat vorgeschlagen hat. Inzwischen haben sich Veranstalter und Institutionen wohl oder übel mit den verschiedenen Szenarien, die da kommen mögen, arrangiert. Man hat auch bestimmte Lehren aus dem Frühling gezogen. Doch von Routine zu sprechen wäre zynisch. Vielerorts sind Existenzängste omnipräsent.

Auch das Luzerner Theater als grösste und bedeutendste Institution ihrer Art in der Zentralschweiz leidet. Im Gegensatz zu anderen Bühnenhäusern der Region kann es jedoch auf einen grossen Anteil an Subventionen bauen und ein festes Ensemble unterhalten. Doch wie sieht der Alltag im Theater aus, wenn völlig ungewiss ist, wann wieder gespielt werden kann? Die stellvertretende Intendantin Sandra Küpper sowie Schauspieler André Willmund, stellvertretend für das Ensemble, geben Auskunft über die aktuelle Gemütslage am Luzerner Theaterplatz.

Verhinderte Hommage

Gerade Willmund hat es mit dem Stück «Happy End auf der Allmend» arg erwischt. Die Inszenierung hätte im Dezember einmalig in der Swisspor-Arena stattfinden sollen – als Hommage an das erfolgreiche Barrage-Spiel des FCL vor mehr als zehn Jahren. Doch der erneute Kultur-Lockdown hat das Reenactment der Partie gegen Lugano – mit Willmund als einem von zwei Darstellern neben dem mitspielenden Regisseur Massimo Furlan – gänzlich verhindert. «Die Pandemie steckt ja nicht mehr in den Kinderschuhen, und wir mussten als Gesellschaft inzwischen alle lernen, Unwägbarkeiten einzukalkulieren. Dass die Aufführung des Stücks in Gefahr sein könnte, wussten wir in diesem Fall bereits Ende Oktober, als die 50-Personen-Regel bekannt wurde. Da hatte ich aber schon mehrere Monate trainiert», so Willmund. Und wenn man probe, so der Schauspieler, dann müsse man auch alles geben, sonst könne keine Kunst entstehen. Er sagt: