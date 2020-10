Zum Glück hatte es Elke Erb nie auf Erfolge wie renommierte Preise oder eine Anthologie im Suhrkamp-Verlag abgesehen. Denn 45 Jahre nach Erscheinen ihres ersten Gedichtbands stellen sich diese Würdigungen nun mit reichlicher Verspätung ein. Die 1938 geborene Dichterin, Übersetzerin und Lektorin veröffentlichte ihr Werk stets in Kleinverlagen, nicht nur zu DDR-Zeiten, als sie sich als hartnäckige Kritikerin mit dem Regime anlegte, sondern auch nach der Wende. Zuletzt hatte sich der Schweizer Kleinverleger Urs Engeler um ihre Werke gekümmert.

Nun spricht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Erb den Büchnerpreis und damit die wichtigste literarische Anerkennung zu, für ihre Verdienste um die Poesie «als politische und höchst lebendige Erkenntnisform». Das wird ihr Werk einer breiteren Leserschaft zur Aufmerksamkeit bringen. Den Herausgebern des Auswahlbandes war sie freilich längst eine geschätzte und bewunderte Kollegin, auch wenn sie mindestens die Mutter von Monika Rinck und Steffen Popp sein könnte. Wie ist es zu schaffen, noch nach 50-jähriger schriftstellerischer Tätigkeit die Anerkennung der nachwachsenden Dichtergenerationen zu geniessen?

Sie beschreibt ihre unmittelbare Umgebung

Die Antwort ist in Erbs künstlerischer Haltung zu finden, die sich auf verschiedenen Ebenen manifestiert. Zum einen überrascht sie ihre Leser immer wieder mit ihrem radikal vorbehaltlosen Zugriff auf die Themen ihrer Gedichte. Diese Themen sind seit jeher die Gegenstände und Umstände, die sie umgeben. Die Szenerie ist oft der eigene Schreibtisch, der Frühstückstisch oder der Blick aus dem Fenster. «Die Mutter holt Kartoffeln» heisst ein frühes Gedicht, in dem die Sprecherin beschreibt, wie sie ihrem Kind Kartoffelbrei kocht und damit leben muss, dass das Kind nicht essen will.

Die eigenwillige Thematisierung dessen, womit sie leben musste, war auch ihre Antwort auf das repressive Regime der DDR. Nach Erbs eigener Auskunft war die Auseinandersetzung mit der hohlen Sprache der Ideologie die Motivation für ihre ersten Gedichte.

Beobachtungen ohne Vorbehalt

Nicht Phrasen, Konventionen und einschnappende Begriffe, sondern vorbehaltlose Beobachtung, Analyse und Reflexion auch der unscheinbarsten Sachverhalte wollte sie leisten. «Kaum setze ich die Feder an, bohrt sie sich in den Grund. Auch schon ohne Papier, schon im Kopf», so lautet in einem Gedicht aus den 80er-Jahren das treffende Bild für die eigene Arbeit.

Damit ist ein weiterer Wesenszug von Erbs Dichtung angezeigt. Ihre Gedichte benutzen das Leben als Material, ohne jedoch im landläufigen Sinn autobiografisch zu sein. Sie reflektieren insbesondere die Situation ihrer Entstehung und befragen sich immer auch selbst. Stücke wie «Auskunft nachts» oder «Betrachtung» weisen im Titel darauf hin und auch die Gewohnheit, das exakte Entstehungsdatum unter ihre Texte zu setzen, verstärkt deren Verbindung zum realen Entstehungskontext.