Sanfter Schöngeist und mächtigster Künstler Roms: Raffael starb vor 500 Jahren

Für einmal stellt er seine Madonna in keine realistische oder antike Landschaft, sondern lässt sie über Wolken schreiten und malt darunter zwei lausbübische, leicht schmollende Engelchen. Theatralisch umrahmt er das Bild mit grünen Vorhängen, stellt Maria die Heiligen Barbara und Sixtus zur Seite. Für Maria hat ihm wohl – wie so oft – seine Geliebte Margherita Luti Modell gestanden. Mit der Bäckerstochter lebte der Unverheiratete zusammen, nichts Ungewöhnliches damals.

Der Wettstreit der Künstler in Rom

Die Blitzkarriere verdankt Raffael seinen malerischen und unternehmerischen Talenten, seinem Wissen und diplomatischen Wesen. Und dem gewaltigen Um- und Aufbruch in Rom. Unter den Päpsten Julius II. und Leo X. wird gebaut und geklotzt. Die Repräsentationssucht der Kirche und wie sie mit Ablässen Geld für den Bau des Petersdoms akquiriert, führt zu innerkirchlichen Disputen – und schliesslich zur Reformation. Das scheint Raffael und die Künstler in Rom kaum zu beschäftigen. Für sie bedeutet es vielmehr: volle Beschäftigung und Ruhm.

Ihr Kampf ist ein Wettstreit untereinander: Michelangelo ist um 1510 ziemlich sauer auf Raffael. Mit Argwohn beobachtet er den jungen Konkurrenten. Wo hat er von mir abgekupfert? Was entzückt die Leute an diesem Shootingstar? Welche Aufträge, die auch ich gern hätte, angelt er sich für seine Werkstatt? Das sind drei fiktive Fragen, überliefert sind sie nicht. Aber bekannt ist das schwierige Verhältnis der beiden Malertitanen, die gleichzeitig in Rom tätig sind und ihre wichtigsten Aufträge vom Vatikan bekommen.

Michelangelo, 35-jährig und hoch angesehen, bildhauert 1510 am Grabmal für Papst Julius II., das das zentrale Werk im neuen Petersdom werden soll, und er malt die Sixtinische Kapelle aus. Der 27-jährige Raffael, erst vor zwei Jahren aus Florenz in Rom eingetroffen, ist an den Wandgemälden für die Gemächer des Papstes. Kirchengeschichtliches, Biblisches und Antikes packt er in die monumentalen Gemälde. So lässt er beispielsweise die wichtigsten Denker, Gelehrten und Dichter in der «Schule von Athen» gemeinsam auftreten. In einer imposanten Halle, die auf antike Vorbilder und auf die Pläne für den neuen Petersdom zurückgreift. Dabei gibt sich Raffael als Diplomat gegenüber Michelangelo: Er verewigt ihn als den Philosophen Heraklit.