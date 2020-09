Rune Bergmanns Einstand beim Argovia Philharmonic mit Vogelgezwitscher im Badener Trafo

Gleich nach den beiden Flöten zwitschern die ersten Vögel. Die grosse Leinwand über der Bühne zeigt Rune Bergmann, den neuen Chefdirigenten des Argovia Philharmonic – einen Berg von einem Mann, der mit seinen Musikerinnen und Musikern über ganz zarte Handbewegungen eine tief meditative Naturstimmung erzeugt. Wir sind jetzt nicht mehr im Badener Trafo, wir sind auch nicht mehr in der Coronazeit. Sondern wir reisen an diesem Sonntag nach Oulu in Nordfinnland, für deren Universität Einojuhani Rautavaara 1972 seinen «Cantus Arcticus» komponiert hat. Und in deren Umgebung er für sein Konzert für Vögel und Orchester die Vogelstimmen aufgenommen hat, die jetzt über Band eingespielt werden.

Man spürt die Weiten des Nordens

Wie sich unter Bergmanns sanfter Regie die Stimmen von Vögeln und Instrumenten mischen, das ist eine wunderbare Entdeckung und ein grosses Erlebnis. Man spürt die Weiten des Nordens und die enge, irgendwie mystische Verbundenheit ihres Schöpfers mit der Natur. Rautavaara, geboren 1928, hat viel experimentiert in seinem langen, bis 2016 dauernden Leben – getreu seiner Devise: «Der moderne Künstler muss sich trauen, frei zu sein.»

Ganz ruhig fliesst der erste Satz («Der Sumpf») des «Cantus Arcticus», im zweiten («Melancholie») sticht der Gesang der Ohrenlerche über gedämpften Streichern heraus, im dritten («Vogelzug der Schwäne») sind es die Singschwäne, bevor eine choralartige Melodie einen Abschluss bringt. Das Orchester strahlt Ruhe aus, harmonisch und präzis kommen die Einsätze. Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagotte weben ein dichtes, an Klangfarben reiches Netz, das schön und eigenartig zugleich ist. Rautavaaras Werk bildet den Mittelteil eines Konzerts, das coronabedingt ohne Pause und zweimal am selben Tag gespielt wird – vor jeweils 300 Zuhörern statt unter normalen Umständen tausend.

Arthur Honegger macht Ferien

Es ist ein Konzert, das auch in seinen übrigen Teilen von der Natur lebt. Bevor er 1923 in seinem berühmtesten Orchesterstück «Pacific 231» das Anfahren einer Lokomotive in Töne setzte, machte Arthur Honeg- ger Ferien in Wengen. Von dort brachte er «Pastorale d’été» nach Hause, ein kurzes, von ei-nem Sonnenaufgang inspiriertes Stück, das stark an Claude Debussy erinnert. Über samtenen Streichern treten die Bläser hervor, viel Poesie geht vom Spiel des Argovia Philharmonic aus. Poesie: Das ist auch das Stichwort für Edvard Grieg. Und für den kanadischen Pianisten Jan Lisiecki. Mit seinen 25 Jahren ist er genau so alt, wie Grieg war, als er 1868 in ländlicher Abgeschiedenheit sein Klavierkonzert a-Moll op.16 komponierte – ein Werk, dem der Norweger so wenig traute, dass er der Uraufführung fern blieb.