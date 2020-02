Pianist András Schiff: «Bach, das ist eine tiefe innere Liebe»

Die Stadt an der Spree ist kalt und nass, doch Berlin leuchtet. Leuchtet in der Staatsoper Unter den Linden taufrisch und lebendig wie am ersten Tag: Dort geht die 381. Vorstellung einer Uralt-Inszenierung von Gioachino Rossinis «Il barbiere di Siviglia» über die Bühne.

Berlin leuchtet in der Komischen Oper, wo am einen Abend Alondra de la Parra temperamentvoll George Gershwins «An American in Paris» dirigiert – und tags darauf Vera-Lotte Boecker der Hauptdarstellerin von Giuseppe Verdis «La Traviata» menschliche Tiefe verleiht.

Und Berlin leuchtet, als der 66-jährige Pianist András Schiff in den Pierre-Boulez-Saal tritt, um heute über den zweiten Teil von Johann Sebastian Bachs monumentalem Werk «Das Wohltemperierte Klavier» zu sprechen und ihn morgen zu spielen.

Es ist die Folge von 24 Satzpaaren aus Präludium und Fuge von C-Dur bis h-Moll, die Schiff morgen Sonntag in Zürich (nach einer kurzen Einführung) und am Dienstag in Basel interpretieren wird. Und ob er nur spielt oder auch spricht, András Schiff hat viel zu sagen. In Berlin erzählt er kurze Geschichten, erläutert mal dieses, mal jenes Detail, spielt kurze Passagen und würzt alles mit Humor.

«Ich mache das gern», sagt er danach in seiner Garderobe, «und ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass mir Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zuhören. Ich muss also einen Mittelweg finden. Ausserdem hat mich das Rituelle am Konzertleben immer gestört, die enorme Distanz zwischen Künstler und Publikum. Wenn ich spreche, schwindet diese Distanz.»

Natürlich spürt man dabei, wie sehr Bach ihm am Herzen liegt, und hier vor allem «Das Wohltemperierte Klavier».