Pfarrkirche Hochdorf: Orgel und Geige online vereint

Der Organist André Stocker zügelt seinen Konzertzyklus «Orgelpunkte» in der Kirche St. Martin Hochdorf ins Livestream-Format. Am Sonntag präsentiert er mit dem Geiger Jonas Erni, Stimmführer des Luzerner Sinfonieorchesters, «Violinkunst»: live gespielt in der Kirche, online auf der Website der Konzertreihe.