Opernausgrabung: Halb für die Füchse, halb für die Ewigkeit

Jene Musikkritiker und Musikkritikerinnen, die sich bisweilen gar wichtig nehmen, erlebten am Freitag in Solothurn bei der Premiere von Paul Burkhards «Casanova in der Schweiz» ein schönes «Hallo»: Aus bekannten Gründen waren nur 30 Personen im Theater zugelassen – 30 plus Kritiker, die zählten nämlich nicht! Aber keine Angst, liebe Corona-Polizei, viel tricksen konnte man mit dieser Corona- bzw. Systemirrelevanz nicht. Es gab nur wenige Journalisten, die nach Solothurn gereist waren.

Gekommen waren sie aber, um eine Sensation zu erleben, stand doch quasi eine Uraufführung von Paul Burkhard (1911–1977) an: Ja, von jenem Nationalmusikheiligen, das uns «D Zäller Wiehnacht» geschenkt hat, die wunderbare «Kleine Niederdorfoper» und den monumentalen «Schwarzen Hecht». «Oh mein Papa» wurde Burkhards Jahrhunderthit, den einst jeder Schlagerstern draufhaben musste.

«Casanova in der Schweiz» ist aber eine echte Oper, was Intendant Dieter Kaegi bei seiner kurzen Ansprache mit Nachdruck unterstrich. 1943 wurde sie am Opernhaus Zürich uraufgeführt – und verschwand dann tief in den Archiven. Tonaufzeichnung gibt es nicht.

Das war für Dirigent Francis Benichou eine Herausforderung, die er klug nutzte, auch wenn das Orchester vielleicht durch die Abstände im Orchestergraben oder die Corona-Wirren ganz allgemein nicht den besten Abend erwischt hatte.