Neues Buch von peruanischem Nobelpreisträger: Intrigen, Machtspiele und Bananen

Mit den eigenen blutigen Erfahrungen in Lateinamerika im Kopf zögert man, diesen Roman aufzuschlagen. Denn als meine Frau Marlies und ich 1970 journalistisch in Guatemala unterwegs waren, wurde während unseres Aufenthalts bei Freunden der deutsche Botschafter Graf Spreti auf offener Strasse erschossen. Später kriegte ich mal in Kolumbien bei einem Überfall einen Dolch in den Bauch und habe knapp überlebt. Wenn Schweizer Ärzte die Narbe auf meinem Bauch sehen, fragen sie immer: Wer hat Sie denn da operiert? Die Gewalt in Lateinamerika bleibt unverändert fürchterlich – und der Peruaner Mario Vargas Llosa ist da ein Fachmann.

«Warum ist die Banane krumm?» lautet ein Kindervers. Wegen der «krummen» Geschäfte der amerikanischen United Fruit Company? Das wohl nicht. Aber ihre kriminellen Praktiken haben für die Länder Mittelamerikas wie Honduras, Panama oder Guatemala den Begriff «Bananenrepublik» hervorgerufen. Wie niedlich übrigens die berühmte Marke «Chiquita» – «kleines Mädchen»!

Der peruanische Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, 83, hat die Geschichte Guatemalas gründlich recherchiert und in seinem neuen Roman «Harte Jahre» verarbeitet – in einer spannungsvollen Mischung von Fakten und Fiktion. Es schüttelt einen richtig durch, wenn man diesen guatemaltekischen Musterfall einer Bananenrepublik nacherlebt bei der Lektüre: die krakenhafte «Umarmung» eines kleinen, armen Landes durch einen internationalen Grosskonzern mit seinem Fremdkapital, ohne Steuerpflicht, aber mit Arbeiter-Ausbeutung – samt der Kungelei mit der «Elite» des Landes, also Unternehmern und hohen Militärs. Generäle putschten sich überall in Latein­amerika an die Spitze von «Hybrid­regimen», also formalen Demokratien als eigentlichen Diktaturen.