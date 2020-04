Neuerdings auch auf Deutsch: Ann Petrys berührender Roman «The Street»

Pop-Art-Künstler Andy Warhol war weit entfernt von seinem Statement «In Zukunft wird jeder Mensch 15 Minuten lang weltberühmt sein», als 1946 Ann Petrys Roman «The Street» erschien. Die Geschichte spielt im Schwarzenviertel Harlem, wo Lutie Johnson dem Teufelskreis von Armut, Gemeinheit und Gewalt entkommen will. Nicht nur für sich, sondern für ihren 8-jährigen Sohn Bubb will sie ein besseres Leben. Weder Bubbs Vater unterstützt sie noch ihr Vater. Die Mutter ist gestorben, und sie kann ihren Sohn nicht betreuen, weil sie den ganzen Tag arbeitet. So überlässt sie ihn einer denkbar schlechten Tagesmutter: der Strasse.

Dass man damit Geld verdienen kann, merkt sie in der Bar um die Ecke, wo der Musiker Boots sie hört und zu einer Probe mit seiner Band einlädt. Er verspricht ihr das Blaue vom Himmel und sich selbst rot glühende Liebesnächte. Doch der mächtige Besitzer der Bar und einiger Bordelle beansprucht Lutie für sich. Als sie Boots um ihren Lohn fürs Singen bittet, verweist er sie an den Zuhälter, zu dem sie «bloss ein wenig nett sein» müsse, um ungleich viel mehr zu verdienen. Doch Lutie ist stolz und anständig und will es bleiben. Dabei bräuchte sie das Geld dringend für einen Jungendanwalt. Denn Bubb hat sich auf die schiefe Bahn locken lassen.

Ann Petry, die Lutie Johnsons Geschichte so erzählt, dass man meint, mit ihr durch Harlems Strassen zu gehen, ist selbst nicht dort aufgewachsen. In eine afroamerikanische Apothekerfamilie hineingeboren, studierte sie Pharmazie und arbeitete im Familienbetrieb, bevor sie von Connecticut nach New York zog. Dort, mit dem Elend der schwarzen Bevölkerung konfrontiert, begann sie zu schreiben. Obwohl privilegiert, hatte Petry am eigenen Leib erfahren, was es in jener Zeit hiess, schwarz zu sein. In der weissen Kleinstadt ihrer Jugend war sie immer nur «das schwarze Mädchen» und von vielem ausgeschlossen geblieben. So schrieb sie aus der Sicht ihrer Heldin: