Neuer Dokumentarfilm zeigt den gemässigten Islam in der Schweiz

Weshalb konvertieren junge Menschen in der Schweiz zum Islam? Eindeutige Antworten liefert «Shalom Allah», der neue Dok des Zürcher Filmemachers David Vogel, nicht. Zu vieles ist in der Schwebe, bleibt irgendwo hinter den schwer nachvollziehbaren Erklärungsversuchen der Protagonisten verborgen. Herausgekommen ist dafür eine Annäherung an junge Konvertiten in der Schweiz, die sich wohltuend abheben von streitbaren Figuren wie dem bekanntesten Konvertiten des Landes, Nicolas Blancho vom Islamischen Zentralrat IZRS.

Da ist der Westschweizer Sozialarbeiter Johan, der seinen Körper ins Zentrum stellt und vor der Kamera in Uniform provoziert. Als Zuschauer wähnt man einen solchen Mann als Dschihadist in Syrien. Wahr ist: ­Johan wandert aus, jedoch nach Dubai. Oder das Ehepaar aus dem Bernbiet: Franco und Miriam Lo Manto finden in einer Krise zu Allah. Doch damit kommt es neuerlich zu Problemen. Im Film ­erzählt Franco Lo Manto, wie der Polizeidienst für ihn als Konvertiten ­wegen der Häme ­seiner Kollegen unmög­lich wurde. Und ein Treffen Miri­ams mit Verwandten verschafft einen Eindruck davon, wie schwer sie es hat, zu vermitteln, dass der Islam an sich nichts Böses sei.