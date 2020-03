Neue Verfilmung von Emma: In alten Kostümen, aber so heutig wie die Welt einer Influencerin

Da Emma, obwohl verwöhnt und verzogen, irgendwie doch ein gutes Herz hat, nimmt sie die verwaiste Harriet Smith (Mia Goth) unter ihre Fittiche. Macht sie zu ihrer Freundin und verhindert, weil sie diese lieber an der Seite des Dorfvikars (Josh O’Connor) sähe, Harriets Ehe mit dem Bauer Robert Martin (Connor Swindells). Spätestens als Emma Martin vor Harriet hochnäsig niedermacht, ist sie in de Wildes Film alles andere als die liebenswürdige Protagonistin, als die sie Jane Austen bei Erscheinen des Romans 1815 ankündigte.

Technisch und gesellschaftlich im Heute

Mit den Verfilmungen literarischer Stoffe verhält es sich wie mit der Mode: Jede Epoche, jede Gesellschaft entwickelt die zu ihr passende Version. Das begründet sich zum einen im Technischen; auch wenn von Liebhabern des Analogen oft verknurrt, eröffnen digitale Filmtechniken gestalterisch grosse Freiheiten. Es liegt zum andern in den sich permanent ändernden gesellschaftlichen Gepflogenheiten: Aus heutiger Sicht wirkt McGraths «Emma» irgendwie altbacken.

Autumn de Wilde, von Beruf Fotografin und bekannt für ihre Videos und Musik-Dokus, hat «Emma.» visuell virtuell inszeniert. Die Kostüme sind originell und opulent, die Kulissen detailverliebt prunkvoll, die Landschaftsaufnahmen zum Staunen prächtig. Durchdacht ist das Farbkonzept, das Harriet und ihre Kameradinnen aus dem Waisenhaus wiederholt in knallroten Capes im Gänsemarsch durchs Bild schickt. Musikalisch spannt «Emma.» den Bogen von Choralmusik bis zur irischen Folklore auf höchstem Niveau.

Was «Emma.» am meisten auszeichnet, ist de Wildes Interpretation von Austens Text. Die aus weiblicher Sicht erzählte, verschmitzte Geschichte zeigt, dass unter Kostümen und hinter starren gesellschaftlichen Normen Menschen stecken, die ihren Allerwertesten gern auch mal nackt Richtung Cheminée strecken. Und dass ein in vielen Kostümfilmen als starres Ritual gezeigter Tanzabend ebenso gut ein geselliger Anlass sein konnte, bei dem in der (flüchtigen) gegenseitigen Berührung ein Moment der Erregung lag.