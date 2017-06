Was Sie 2017 wieder organisieren: Freiluftkonzerte in Augusta Raurica.

Norbert Mandel: Ja, obschon das finanziell offen gesagt ebenfalls ein Flop war. Wir legten auch hier eine sechsstellige Summe drauf. Aber Augusta Raurica hat in unseren Augen Zukunft. Es braucht einfach Zeit, den Leuten diesen Ort näherzubringen. Vor drei Jahren machten wir da eine Pink-Floyd-Show an zwei Abenden, beide im Nu ausverkauft. Das gab uns den falschen Eindruck, dass Augusta einfach zu bespielen sei. Denn im letzten Jahr sahen wir, dass der Ort, dieses römische Theater, beim Rockpublikum nicht bekannt ist.

Dabei schreiben Sie ja in der Ankündigung selber, dass die Augster Augusta Raurica als Konzertort eine grosse Tradition hat, die auf die 70er-und 80er-Jahre zurückgeht.

Na, da habe ich vielleicht ein wenig übertrieben, so viel lief da ja doch nicht.

Oder meinten Sie die 70er nach Christi Geburt?

(lacht) Ja, da ging sicher sehr viel an diesem tollen Ort. Und darum geht es uns und dem geilen Team von Augusta mit Dani Suter und Esther Roth vom Kulturamt. Die sind total scharf drauf, dass da mehr läuft und das ist ansteckend und schön, wenn man am gleichen Strick ziehen kann. Abgesehen vom Finanziellen war es im letzten Jahr ja auch magisch, Konzerte wie Fish, Ten Years After oder Tangerine Dream waren Gänsehaut pur, auch wenn es sich insgesamt noch nicht rechnete.

2017 bringen Sie mit Nena, Mike & The Mechanics oder Barclay James Harvest alte Bekannte, mit Johnossi oder Jack Slamer auch neuere Indierock-Bands nach Augst. Funktioniert das?

Augst ist im September, da sind viele Open-Air-Acts wieder zu Hause und nicht mehr zu bekommen. Es ist daher nicht so einfach, Künstler zu kriegen. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wir dieses Jahr erfolgreicher sein werden. Mike and The Mechanics spielen exklusiv bei uns in der Schweiz, das merkt man auch im Vorverkauf.

Was wollen Sie mit Augusta Raurica erreichen?

Steven Mandel: Einzigartigkeit. Nur Avenches bietet in der Schweiz eine vergleichbare Atmosphäre. Wir haben uns fest vorgenommen, für die deutsche Schweiz in Augst etwas aufzubauen, das landesweit zum Begriff wird. Eine hohe Exklusivität ist sicher eines der Ziele, damit wir das erreichen können. Das gelingt uns ja auch bei manchen der Summer Nights. Joss Stone spielt diesen Sommer nur zwei, drei Shows in Europa, darunter eine in der Schweiz, vor dem Z7.

Das Engagement von Joss Stone steht für eine neue Handschrift im Programm – die Handschrift des Nachwuchses, den Vater Norbert immer stärker ins Geschäft integriert?

Norbert Mandel: Ja. Von Joss Stone hat mir meine Tochter immer vorgeschwärmt. Und mit ihr verbindet uns auch eine lustige Geschichte: Vor ein paar Jahren kreuzte ein Tourbus auf, der Fahrer fragte, ob er bei uns drei Tage lang halten und Strom und Wasser haben könne. Das passiert öfter, wir sind eine Art Tankstelle für Tourbusse. Selbstverständlich halfen wir dem Kollegen. Als ich ihn fragte, mit wem er denn auf Tour sei, sagte er: Joss Stone, die fliege von Spanien in die Schweiz, weil sie am Montag am Gurten Festival auftrete, wo er sie abholen würde. Dass sie am Montag spielen würde auf dem Gurten konnte ich nicht glauben, also fragte ich beim Festival nach, es gab ein Riesen-Tohuwabohu, denn offenbar handelte es sich um ein Missverständnis bei Joss Stones Agentur. Jedenfalls spielte sie am Wochenende, die Band musste alle Flüge umbuchen und so…

… hat das Z7 den Joss-Stone-Gig auf dem Gurten gerettet?

Ja, kann man so sagen, die ist uns also noch was schuldig (lacht). Jedenfalls kannte ich sie dadurch. Als das Tourangebot reinkam, haben wir sie gleich gebucht.

Joss Stone tritt draussen auf, unter freiem Himmel. Eine Woche davor, am 13. Juli, ist die Blues-Sängerin Beth Hart angekündigt, aber Indoor. Wie erklärt sich das? Warum finden nicht alle Konzerte im Juli und August draussen statt?

Weil nicht alle die gleichen Kapazitäten brauchen und wir mit acht Freiluftkonzerten ganz gut bedient sind. Bei Beth Hart wars so, dass wir sie eigentlich mit Jeff Beck am selben Abend nach Pratteln bringen wollten, Beck war aber eine Planungsleiche, Beth Hart blieb übrig. Die Freiluft-Kapazität schien uns für sie allein zu gross, also machen wir sie Indoor, da können wir den Raum auch kleiner machen, wenn jemand keine 1500 Leute zieht.

Welche Kapazität haben Sie denn draussen, vor der Halle?

2’800 Besucher.

Soul ist nicht das Ende des Spektrums, nach Public Enemy bringen Sie auch wieder Hip-Hop nach Pratteln: Sido kommt. Ganz nach dem Geschmack von Norbert Mandel?

(lacht) Ich dachte ja, KIZ sei die Schmerzgrenze, dann habe ich diese Jungs kennengelernt und gemerkt, dass die mit ihren Texten provozieren wollen und ihnen das ganz gut gelingt. Und weil Provokation ja auch Rock’n’Roll ist, konnte ich dann doch was damit anfangen und dahinter stehen. Jetzt schauen wir mal, was ich von Sido halten werde.

Die Programmerweiterung kündigte sich vor einigen Tagen schon an: Damian Marley, einer von Bob’s Söhnen, spielte im Z7.

Steven Mandel: Seit einer Ewigkeit mal wieder eine Reggaeband…

Norbert Mandel: … und es war musikalisch voll geil.

Will sich das Z7 also ganz bewusst stilistisch öffnen, soll das Programm breiter werden?

Es muss. Wir können in zehn Jahren nicht mehr von Uriah Heep leben, die werden älter wie ich selber ja auch.

Steven Mandel: Bei Damian Marley kannten 99 Prozent der Besucher das Z7 nicht, das äusserte sich in ihrer Kleidung, die viel bunter war als bei unserem Stammpublikum, das in der Regel schwarz trägt. Und das zeigte sich auch beim Einlass, dass sie unser Haus nicht kannten.

Ein Erfolg?

Ja, auch wenn es mit 750 Leuten nicht ganz voll war. Die Stimmung war super und das Konzert genauso. Es ist erfreulich, dass unsere Aufbauarbeit in anderen Bereichen allmählich Früchte trägt. Im Herbst bringen wir noch Orishas aus Kuba, ebenfalls eine neue Art von Sound fürs Z7. Zudem beginnen wir eine Partnerschaft mit dem Atlantis, für Clubkonzerte. Wir sind zuversichtlich, dass wir so die Weichen für die Zukunft stellen können.

Und wieviel Schnauf haben Sie für diese Aufbauarbeit? Haben Sie die Verluste nicht fast zerrissen?

Norbert Mandel: Im Team schon, ja. Wir sind da nicht immer einer Meinung, manche Leute der Crew fanden es völlig daneben, dass wir nun auch Pop programmiert haben. Aber, auch wenn wir natürlich die Metal-Fans lieben und das unser grosses Standbein bleiben wird: Wir sind, der Name sagt es, ’ne Konzertfabrik. Da hats Platz für viele Stile.