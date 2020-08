Yello melden sich mit neuem Album zurück: «Wir können aus dem Stegreif lustig sein»

Herr Meier, Herr Blank, im Video zu Ihrer neuen Single "Waba Duba", die vom Sound und der Komposition her stark an Ihren grossen, drei Jahrzehnte alten Hit "The Race" erinnert, bellen Sie sich herzlich an wie zwei nicht mehr ganz junge, im Grunde ihres Wesens sehr freundliche Hunde.

Blank: Ich vergleiche meine Tätigkeit gern mit der eines Eichhörnchens. Seit vierzig Jahren ist meine Arbeitsweise dieselbe: Ich vergrabe Nüsse, das heisst, ich fülle ganze Ordner mit Fragmenten und Ideen. An denen bastele ich so lange herum, bis Konturen entstehen und schliesslich bildet sich ein Sammelsurium heraus, aus dem eine neue CD entstehen könnte. Das Schwierigste für mich ist es, mich und meine Phantasie mit jemandem zu teilen. Ich bin Autodidakt und Egomane in einer Person und habe das Glück, dass ich Dieter zum Partner habe – er schaut mir nicht die ganze Zeit über die Schulter, sondern lässt mir die Freiheit, hier wie ein Kind zu sitzen und an meinen Sandburgen zu bauen.

Meier: Wobei Boris im Gegensatz zu mir ein sehr ernsthafter Künstler ist. Die Arbeit ist für ihn eine echte Herausforderung, Er geht ungleich akribischer vor als ich. Seine Musik ist das Resultat seines Getriebenseins. Er vermag mich mit seinen Klängen, mit der Farbwahl seiner Kompositionen immer wieder neu zu überraschen. Der Klangmaler Boris Blank, der nicht mit einem kompositorischen Vorsatz an die Arbeit geht, sondern sich treiben lässt, ist für mich eine absolute Wundertüte. Boris nimmt sich vor, eine Rose zu malen, und am Ende steht da ein Kamel.

Dieter Meier: Der ist uns in der Tat gegeben. Schon von Anfang an waren wir gegenseitig von unserem Humor angetan. Der ist sehr ähnlich, und er hat uns immer wieder einander nah gebracht und zusammengeschweisst. Wir lachen immer über dieselben Witze.

Wenn man die Arbeitsweise von Blank und beispielsweise Beethoven vergleichen sollte…

Blank:…kann man das vergessen. Ich bin ein Stimmungserzeuger mit Geräuschen, aber kein Komponist in diesem Sinne.

Meisterwerke sind Ihre Stücke trotzdem.

Blank: Zum Teil werden sie so genannt. Aber für mein Gefühl nicht zurecht. Ich halte uns auch nicht für die "Godfathers of Techno". Das waren Kraftwerk. Wir sind höchstens bei den Pionieren mit dabei gewesen. Und im Gegensatz zu Kraftwerk wollte ich nie mit den Maschinen verschmelzen, quasi eins werden mit den Maschinen. Sondern ich wollte und will den Maschinen etwas Menschliches entlocken.

Ihr Studio liegt im Souterrain von Meiers Anwesen. Funktioniert das?

Blank: Ich bin häufiger hier als Dieter. Wahrscheinlich haben seine Kinder, die inzwischen alle ausgeflogen sind, mich öfter gesehen als ihn, seine Frau auch. Ich bin ein Gewohnheitsmensch und komme hierher wie ein Fabrikarbeiter, während Dieter kommt und geht. Er braucht immer wieder etwas Neues.

Freuen Sie sich, wenn er den Kopf durch die Tür steckt?

Blank: Ich habe es gerne, wenn er kommt. Aber auch gerne, wenn er wieder geht. Dieter kann ein sehr anstrengender Mensch sein, auch ein sehr energischer Mensch. Er nimmt einem viel Kraft, aber er gibt einem auch viel Kraft. Es ist immer noch lustig, mit ihm zusammen zu sein. Früher sind wir sogar gemeinsam in die Ferien gefahren. Das machen wir heute nicht mehr.

Herr Meier, Sie verbringen normalerweise viel Zeit auf Ihrer Ranch in Argentinien und reisen auch sonst ständig der Weltgeschichte umher. Hat Corona dazu geführt, dass Boris Blank Sie im letzten halben Jahr öfter gesehen hat als ihm lieb war?

Meier: Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Boris will nicht, dass ich mich in seinen Arbeitsprozess einschalte. Wenn er mir das Privileg zuteilwerden lässt, in seine Klangwelten eintauchen zu dürfen, geht er währenddessen meistens Mittagessen. Meistens reicht mir die Stunde aus, um einen Text zu einem seiner Stücke zu improvisieren. Wenn er zurückkommt, nehmen wir den dann auf.

Was sind das dann für Geschichten, wie etwa "The Vanishing of Peter Strong" vom neuen Album?

Meier: Oh, wie geht der Text noch gleich? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Die Worte fliegen mir schnell zu, aber sie fliegen auch schnell wieder weg. Es gibt nur wenige Yello-Stücke, an deren Worte ich mich explizit erinnere. "Peter Strong" hat irgendwas mit einem Zwerg zu tun. Bors braucht vier bis fünf Jahre für ein Album. Ein normaler Sänger würde verrückt, er würde sagen "Nimm mich ernst und bezieh mich stärker ein." Kein normaler Musiker will vier Jahre warten, bis er wieder singen darf. Aber für mich passt das genau in mein ganzes anderes Leben.

Wie sehr vermissen Sie gerade eigentlich ihr ruheloses Dasein?

Meier: Ich habe es sehr genossen, als alles abgesagt wurde. Ich hatte natürlich grosse Reisepläne, wollte unter anderem nach Hongkong und nach Argentinien. Aber ich habe in Argentinien Superleute, die sich um die Ranch kümmern, mit denen mache ich jetzt Telefonkonferenzen. Der Ausbau meiner Nussverarbeitung dort wurde gerade noch vor Corona fertig.

Was macht das Schokoladengeschäft, in das Sie gross einsteigen wollten?

Meier: Es ist sehr kompliziert. Wir haben einen ersten Versuchsbetrieb aufgebaut, um zu prüfen, ob dieses kalte Extraktionsverfahren funktioniert. Das hat gedauert, es war alles andere als einfach. Dann habe ich lange nach einem Standort für die Schokoladenfabrik gesucht und endlich durch Zufall in Gelände in Freienbach, nur vierzig Minuten von Zürich entfernt, gefunden. Wir fangen klein an, aber der Innenausbau ist so gestaltet, dass wir bis zu einem Ausstoß von dreißig Tonnen Schokolade im Jahr hochfahren können.

Wie haben Sie sonst Ihre Zeit verbracht?

Meier: Die Entschleunigung hat mir sehr viel gebracht. Ich habe eine Hassliebe zum Schreiben und arbeite schon seit zwanzig Jahren an "Die Maske des Erzählers". Jetzt hat das Buch tatsächlich Fortschritte gemacht. Eben weil ich nicht mehr ausweichen konnte und praktisch nichts anderes zu tun hatte. Ich denke, dass ich den Roman dieses Jahr noch fertigkriegen könnte. Die Schriftstellerei ist ja das wohl mühsamste Geschäft überhaupt. Beim Schreiben bin ich ein grosser Zweifler. Überhaupt ist der Zweifel immer vorhanden. Meine Eltern waren wohlhabende Leute, ich selbst habe gut verdient, und dann denken alle immer "Der hat Kohle, dem fällt alles leicht". Doch das stimmt gar nicht. Wenn ich Boris nicht hätte, hätte ich mich zum Beispiel nie im Leben getraut, Musik zu machen.

Geht es in "Die Maske des Erzählers" um Sie selbst?

Meier: Ich bin eher im ständigen Dialog mit einer Figur, die natürlich ein Alter Go ist. Ich würde aber nicht mein Privatleben in einem Roman ausbreiten, so wie Max Frisch, der seine Affären immer voll verbraten hat. Das finde ich unlauter. Auch ein Lukas Bärfuss, der über den Selbstmord seines Bruders schreibt, ist für mich ein Betroffenheitsakrobat.

Sie sind seit 1974 mit Ihrer zweiten Frau Monique verheiratet, haben vier gemeinsame Kinder und einen Sohn aus erster Ehe. Im Vergleich mit Max Frisch dürften Sie das solidere Liebesleben haben.

Meier: Das kann man wohl sagen. Der Frisch war ja verrückt nach Frauen, unglaublich. Ich habe den mal kennengelernt, vor vielen Jahren in New York.

Wie das?

Meier: Ich hatte in New York eine Ausstellung und brauchte dafür eine Pistole, konnte aber keine auftreiben. Zufällig lernte ich auf einer Party seine damalige Frau Marianne kennen, sie meinte "Was machst du so?", und ich sagte "Ich muss dringend eine Knarre finden". Sie meinte, Max könne das arrangieren, ich solle am nächsten Morgen umc11 Uhr vorbeikommen. Dann schaut mich ein verschlafener Mann im Schlafrock an, "Was wollen Sie, eine Pistole von mir?" Er wusste von nichts. Nun gut, er war ein grosser Trinker, sofort kam die erste Flasche Wein auf den Tisch. Wir haben uns glänzend unterhalten, und in der Folge war ich vier, fünf Wochen lang regelrecht mit Max Frisch befreundet. Er zeigte mir die verrückten Punklokale wie das CBGBs. Es war sehr angenehm, doch dann veröffentlichte er "Andorra". Ich mochte das Buch überhaupt nicht und schrieb ihm einen langen Brief, wieso mir das nicht gefällt. So hat sich unsere Beziehung irgendwie aufgelöst. Ich blieb noch eine Weile in New York, aber wir grüssten uns nur noch von weitem.

Und die Pistole?

Meier: Hatte er natürlich nicht. Ich habe eine Filmknarre besorgt.

Schreiben Sie hier in Ihrem Haus an dem Roman?

Meier: Nein. In meinem Atelier. Im Haus arbeitet ja schon Boris. Ich gehe in mein Atelier, um mich zu langweilen. Wenn ich gar nicht mehr weiss, was ich mit mir anfangen soll, dann forme ich kleine Köpfe aus Kinderknete und schreibe zu jeder Figur einen kurzen Text. Die Köpfe fotografiere ich mit einer Makrolinse, auf den Fotos sehen sie riesig aus. Nur aus der Langeweile heraus kann ich Dinge erschaffen. Ich liebe die Langeweile. Am Bett habe ich ein Klemmbrett mit Blättern und Stiften liegen. Wenn ich nicht einschlafen kann, kritzele ich so lange Gesichter aufs Blatt, bis ich wirklich müde werde.