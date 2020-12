Weltraumsaga «Space Dream» kehrt in Neuinszenierung zurück

Aus "Look to the Stars" wird "Flüg eifach los", anstatt in Hochdeutsch und Englisch wird "Space Dream" neu in Mundart aufgeführt. Das Werk von Harry Schärer und Peter Schwinger, die das Weltraummusical in den 90er Jahren geschrieben haben, sei von Regisseur Rolf Sommer komplett überarbeitet worden, teilte die Maag Halle am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Schärer und Schwinger hatten das Stück seinerzeit für eine Gewerbeschau im aargauischen Berikon konzipiert. Aus den fünf geplanten Vorstellungen wurde eine Erfolgsgeschichte - "Space Dream" feierte 1995 Premiere in Baden, lief dort anstatt vorgesehener vier Monate ganze fünf Jahre lang und wurde auch in Deutschland erfolgreich aufgeführt.

Die Neuinszenierung ist vom 26. März bis am 30. Mai 2021 zu sehen.

www.spacedream.ch