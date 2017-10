Sie sind also sesshaft geworden?

Ja und nein. Ich bin oft in Nashville. Also dort, wo ich herkomme und auf einer Farm aufgewachsen bin. Meine Familie und die meisten meiner Freunde sind in Nashville. Am liebsten würde ich wieder dorthin ziehen. Ich verändere mich dauernd und stelle alles auf den Kopf. Ich schreibe einen Song namens «Malibu», aber träume von Tennessee.

Sind Sie ein Strandmensch?

Ich bin gern am Strand. So oft gehe ich aber trotzdem nicht hin, denn wenn ich Zeit habe, bleibe ich bei meinen Tieren. Wir haben zwei Schweine, sieben Hunde und drei Katzen. In unserem Haus in den Hügeln von Malibu haben wir viel Platz für die Tiere, fast so wie daheim in Nashville. Ich hab mal in Los Angeles gewohnt, das war überhaupt nichts für mich. Ich habe kaum noch Luft bekommen, so klaustrophobisch fühlte sich das an. Natur ist ganz wichtig für mich.

Das sind wirklich viele Tiere.

Ja, und ich will noch mehr. Aber Liam ist dagegen. Er ist öfter zu Hause und hat die meiste Arbeit mit der Kacke und allem, was anfällt, wenn man mit Tieren lebt. Liam ist unser hauptberuflicher Dogsitter. Deshalb hat er eine Obergrenze für Hunde erlassen. Mehr als sieben gibt es nicht.

Nochmals zu «Malibu». Ist das ein «Miley & Liam»-Song?

Korrekt. Es geht aber um mehr. Darum, dass dich jede offene Tür an einen neuen Ort führt. Die Beziehung zu Liam brachte mich nach Malibu. Ich wäre ohne ihn nie dort gelandet. Auf den Ozean gucken, am Strand sitzen, das kannte ich vorher nicht. Aber Liam ist Australier und Surfer, der ist früher jeden Tag an den Strand gegangen. Das Meer ist ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Dadurch, dass ich bei ihm sein wollte, lernte ich das Meer besser kennen.

Surfen Sie selbst?

Ja, aber furchtbar schlecht. Ich habe null Balance. Ich falle immer sofort ins Wasser. Ein Wunder, dass ich mich überhaupt auf den Füssen halten kann. Was ich manchmal probiere, ist Stehpaddeln. Bloss: Das ist sauanstrengend.