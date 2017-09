Wie gut können Sie Beruf und Privatleben noch trennen, wo Ihr Manager Andreas Ferber nun sogar Ihr Ehemann ist?

Gar nicht, der Übergang ist bei uns fliessend. Da die Musik unsere Leidenschaft ist, beschäftigen wir uns täglich 24 Stunden mit ihr. Ich sehe darin keinen Nachteil. Ich finde es sogar sehr schön, zusammen zu leben und zusammen zu arbeiten. Wir haben alle den gleichen Traum, wissen immer, was gerade läuft und wie der andere tickt. Für mich ist das perfekt.

Wie gut können Sie damit umgehen, wenn Andreas Sie als Manager kritisiert?

Ich habe kein Problem damit, fordere konstruktive Kritik sogar ein, denn sie bringt mich weiter. Ich kann mich immer noch irgendwie verbessern. Ich schaue mir deshalb auch die Videos an, die nach den Konzerten ins Netz hochgeladen werden. Das ist sogar das Erste, was ich tue, wenn ich in meinem Hotelbett liege! (lacht)

Der deutsche Schlager scheint momentan fest in Frauenhand. Wurden Sie von Andrea Berg und Helene Fischer inspiriert?

Auf jeden Fall. Helene war ein grosses Vorbild für mich. Ich habe all ihre CDs gehört und fand sie immer super. Aber ich wollte nicht so wie Helene sein, also begann ich den Schlager zu singen, wie ich ihn mir vorstelle, und meinen eigenen Weg zu gehen.

Tauschen Sie sich mit Ihrer Stiefschwiegermutter Andrea Berg über musikalische Themen aus?

Gar nie. Viele denken, dass wir uns oft treffen, aber das stimmt leider nicht. Und wenn wir uns mal sehen, reden wir über Privates und nicht über die Arbeit, obwohl ich vor ihrer Karriere einen Riesenrespekt habe.

Impressionen vom Schupfart Festival 2016: