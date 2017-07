"Polo, wir haben soviel zusammen erlebt, sind viele Wege gemeinsam gegangen", erinnerte sich Amman, der die Musik zu vielen Hits von Hofer beisteuerte, darunter Klassiker wie "Alperose" oder "D Rosmarie und I". Was bleibe, sei "die Musik und die Erinnerungen an wunderschöne, gemeinsame Zeiten."

Die Interlakner Hofer und Amman gründeten zu Beginn der 1970er-Jahre die Mundartrock-Band Rumpelstilz, die in der ganzen Deutschschweiz und auch in Deutschland für Furore sorgte. Die Band zerbrach schliesslich an ihrem Erfolg und internen Streitereien.

Hofer und Amman gingen getrennte Wege, traten aber immer wieder gemeinsam auf - beispielsweise mit der Band Alpinistos. An Neujahr 2016 standen sie in Interlaken noch einmal gemeinsam auf der Bühne.

Hanery Amman feiert im November seinen 65. Geburtstag. Polo Hofer verstarb am vergangenen Samstag mit 72 Jahren, wie am Montagabend bekannt wurde.