Neben der Leitung von Neuproduktionen und Repertoire-Vorstellungen werde Jordan als Direktionsmitglied den gesamten musikalischen Bereich des Hauses leiten und strukturell mitgestalten, teilte die Wiener Staatsoper am Montag mit.

Der 1974 in Zürich geborene Jordan ist zurzeit musikalischer Leiter der Pariser Oper sowie Chefdirigent der Wiener Symphoniker. "Philippe Jordan zählt heute zu den wenigen bedeutenden Dirigenten, die sich vom Beginn ihres künstlerischen Weges an der Oper zugewandt und noch bewusst den klassischen Weg des Kapellmeisters beschritten haben", wird Roscic in der Medienmitteilung zitiert.

"Damit steht er in der Tradition der bedeutendsten Musiker, die dieses Haus geprägt haben. Das Wissen und die Erfahrung aus diesem Werdegang werden dem Haus entscheidend zugutekommen."