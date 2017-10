Sie ist eine Sängerin, die musikalisch nicht leicht zu verorten ist: Nelly Furtado. Was hat die Kanadierin nicht alles gemacht, seit ihr 2000 mit dem flockigen Debütsong «I’m Like a Bird» der Durchbruch gelang? R&B für die Tanzfläche, Latin fürs Corazon aber auch Stampfmusik für Fussballfans. Dabei hat die Tochter portugiesischer Immigranten immer wieder zu überraschen vermocht.

Zuletzt vor allem mit ihren Aussagen: «Man ist ein Zirkuspferd in diesem Beruf», äusserte sie sich kritisch über die Branche und gestand: «Die Karriere als Popmusikerin füllte mich nicht mehr aus.» Sie liebte nicht mehr, was sie tat.

Damit lässt sich die grosse Funkstille der letzten Jahre erklären. Furtado erzählte offenherzig, dass sie sich lieber um ihre Tochter kümmerte, um den Haushalt («Das eigene Klo zu putzen war wie Meditation») und um ihre Weiterbildung (sie besuchte Kurse an der Uni). Fünf Jahre lang machte sie «die Inventur meines Lebens», bis sie in diesem Frühjahr zurückkehrte: Mit neuem Album «The Ride» und einer Tour, die sie nun auch nach Basel geführt hat.

Charismatischer Mezzosopran

An der Baloise Session gab Furtado den funkelnden Star, geschmückt wie Liz Taylor zu ihren besten «Cleopatra»-Zeiten. Herausragend in Furtados Performance waren nicht die Moves – selbst ihre Tanzmusik präsentierte sie eher stoisch – sondern ihre Stimme. Im Mezzo-Sopran zu Hause, vermag sich die Sängerin auch in hohen Lagen charismatisch und einer Cyndi Lauper nicht unähnlich durchdringend durchzusetzen.

Furtado setzt ihren Gesang variabel ein, so variabel wie ihr Konzertrepertoire, das zwischen gefälligen und mitreissenden Stücken changiert. So beginnt sie mit einer ausgedehnten Version ihres 2006er-Hits «Say It Right», einer sehnsuchtsvollen R&B-Nummer, bei der sich auch ihre erstklassigen Begleitmusiker gleich von der besten Seite präsentierten. Allein die Art und Weise wie Bandchef Adam Pickrell auf seinem Moog-Synthesizer einen E-Bassisten ersetzte, liess aufhorchen: extrem groovy und virtuos; souverän wie restlichen drei Instrumentalisten, die Furtado in der texanischen Hauptstadt Dallas angeheuert und mit der langjährigen Backing-Sängerin Celia Palli auf Tour genommen hat.

So beglückend der Start, so unglücklich die Dramaturgie nach dem dritten Lied, «Powerless», als die grössten Fans endlich vor die Bühne durften: Ausgerechnet jetzt nahm Furtado Tempo raus und dämpfte die Anfangseuphorie mit der Allerweltsballade «Pipe Dreams», gefolgt von einer Unplugged-Einlage («Try») und eher langweiligem Poprock («Manos Al Aire»).

Eklektisches Repertoire

Dass auch danach, als sie mit «I'm Like a Bird» oder «All Good Things» bestens bekannte Hits servierte, keine enthusiastische Stimmung aufkam (man applaudierte eher höflich denn euphorisch), war ein bisschen irritierend. Dabei gab sich Furtado nahbar, machte High-Five mit der ersten Reihe, scherzte und kicherte und forderte das Publikum mehrmals zum Weitersingen auf. Doch die Mehrheit der Besucher dieses Konzertabends wirkte eher so, als sei sie zu einer Aktionärsversammlung erschienen: Hüftsteif und kenntnisfremd.

Mehrmals forderte Furtado ihr Publikum auf, Texte mitzusingen. Das Resultat war bescheiden. Sie machte zwar gute Miene zur mangelhaften Partizipation, aber man konnte hinter ihrem professionell aufgesetzten Lächeln erkennen, dass sie sich euphorischere Feedbacks gewohnt war. Lags am Publikum? Oder lags doch an der Dramaturgie, am eklektischen Repertoire, das viele balladeske Momente und Stilwechsel enthielt?

Einfache Signale wie der Uptempo-Stampfer «Força» (der Song zur Euro 04) jedenfalls kamen sehr gut an und rissen die Leute endlich von den Sitzen.