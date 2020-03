James Blunt kommt am 28. September ins Hallenstadion

Seine "Once Upon A Mind"- Tour hat Blunt unterbrochen, legt aber bereits jetzt neue Daten vor, wie der Veranstalter abc-Production am Montag mitteilte. Die Tickets für das Konzert vom 24. März im Zürcher Hallenstadion behalten für das neue Datum ihre Gültigkeit, heisst es weiter. Und: Der Vorverkauf der zusätzlichen Tickets startet per sofort.

James Blunt wird gemeinhin mit seinem grössten Hit "You're Beautiful" (2005) in Verbindung gebracht und als Schmusesänger und Romantiker abgestempelt. Doch im letzten Herbst hatte er sein sechstes Album "Once Upon A Mind" vorgelegt und damit auch neue Töne angeschlagen.

Er besingt zwar erneut grosse Gefühle, aber nicht alle sind romantisch. Im Song "Monsters" etwa singt Blunt über die schwierige Beziehung zu seinem erkrankten Vater, der auf eine Spenderniere wartet. Die elf Tracks auf seinem neuen Album seien die ehrlichsten seiner Karriere, sagt der Brite damals.

"Once Upon A Mind": Unter dem gleichen Titel wie sein neues Album steht auch die Tour, die er im kommenden Herbst fortsetzen wird.