Acht Jahre ist es her, dass ­Lianne La Havas, die Tochter einer Jamaikanerin und eines Griechen, mit ihrem Debüt «Is Your Love Big Enough?» in die Soulwelt hinein explodierte. Ihre sonnengetränkte und frische Ausstrahlung setzte sie in trotzigen Soulhymnen mit querstehenden Gitarrenriffs und charmanten, fast jazzigen Miniaturen um.

Der Nachfolger «Blood» hatte eine etwas glatte Oberfläche. Beide Welten hat Lianne La Havas auf dem dritten Werk austariert. «Das erste Album war experimentell, sprang zwischen allen Genres, die ich mag, hin und her, das zweite war produzierter. Dieses neue Werk liegt in der Mitte, klingt sehr live, hat viele Gitarren und grossen Gesang», analysiert La Havas.

Selbstbewusst, aber nicht abgeklärt klingt das Album, entstanden mit Südlondoner Musikern aus Pop über afrikanische Musik bis zu Jazz, Soul und Hip-Hop.