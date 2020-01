Ein Rapkollektiv macht diese Solothurner Raststätte berühmt

Eingeklemmt zwischen Aare und A1 liegt die Raststätte Deitingen Nord. Insgesamt 375 Bewertungen auf Google, im Durchschnitt 4 von 5 Sternen. «Super Kaffee und die besten Weggli an einer Tanke, die ich je hatte», jubelt Bewerterin Gabi. Trotzdem: Gezielt ist niemand in Deitingen Nord. Wer dort ist, ist auf dem Weg. Kommt woher und geht wohin. Deitingen Nord ist ein Zwischenhalt. Zwischenhalte sind nett und nützlich, aber selten im Rampenlicht.

Schuster, bleib bei deinen Leisten

Man kann sich die Chlyklass-Jungs, diese mittlerweile gut angegrauten Rap-­Veteranen, bestens vorstellen, wie sie um vier Uhr noch in die Raststätte wanken und neben Chips und Zigarettenpapier auch noch einen aufgebackenen Zopf für den Sonntagsbrunch kaufen. Dann gehts zurück ins Büssli, weg von Deitingen Nord.

Das Album ist auch für die Chly­klass irgendwie ein Zwischenhalt. Das Rapkollektiv kommt aus den 2000er-­Jahren und ist auf dem Weg ins Jetzt. Dabei dreht sich viel um die Frage: Wie kann man im Rap älter werden? Die Antwort der Chlyklass: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die fussballteamgrosse Truppe streckt sich nicht nach Trends. «Ire Zyt, wo jede Tag dr Wind dräit/loufi grad, egau wohär dr Wind wäit», rappt Baze. Dazu klopft ein zeitloser Beat, der gerade wegen dieser Zeitlosigkeit leicht angestaubt wirkt.

Dieser musikgewordene Giele-Ausflug lebt auch von diesem Nostalgieschimmer, der ihn immer ein bisschen umweht. In jedem Kollektiv hat es Figuren (hier: Baze, Greis), die mehr herausragen als andere. Löblich ist, dass man die Chlyklass trotzdem immer als Einheit wahrnimmt. Man erzählt zusammen. Man erzählt von Haustieren, von der eigenen Grossartigkeit, vom Blick auf die Jugend. Einen roten Faden gibt es nicht, auch keine klare Message.

Es ist, als sässe man im Tourbus der Chlyklass und würde den Gesprächen zuhören. Mal nichtig, mal gross, mal angetrunken grössenwahnsinnig, mal nüchtern skeptisch. Meist grossartig erzählt. Rapsnacks für Rapfreunde, die mit der Chlyklass (und all den angehängten Formationen, PVP und Wurzel 5) zu Rapfans wurden. «Mir mache witer so guet wis geit/S’cha cho was wott, mir si ume», so Baze. Nächste Ausfahrt: Deitingen Nord. «Freundlich und kompetent und 24h offen» (Bewerter Kurt).

Tipp:

Chlyklass: Deitinge Nord (Chlyklass Records)