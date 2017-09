Sie sehen etwas drahtiger aus als zuletzt.

Dass ich etwas weniger Bauch habe, ist das Verdienst der Festivals, die wir in diesem Sommer gespielt haben. Abend für Abend drei Stunden laufen und schreien am Stück, du glaubst gar nicht, wie fit das macht. Liveshows, so anstrengend sie sind, bringen meine Lebensgeister zurück. Wenn ich eine Weile nichts mache, fühle ich mich, als würde ich mich in Zementschuhen durch den Tag schleppen. Am glücklichsten und ausgeglichensten bin ich, wenn ich richtig viel Action habe. Deshalb ist es so schwer für uns, Pausen zu machen.

Dabei hatten Sie nach der Gipsbeintour eine mindestens einjährige Bandpause angekündigt. Daraus ist nichts geworden, oder?

Nein. Als ich sagte, wir wollten eine Weile nichts machen, war ich kreativ wie leergefegt. Doch nach sechs Monaten kam die Inspiration ziemlich heftig zurück. Ich setzte mich hin und schrieb. So entstand der Song «Run». Am Anfang konnte ich noch nicht absehen, ob ein Album daraus entsteht, ich trainierte einfach meine kreativen Muskeln. Aber die Dinge nahmen sehr schnell Form an und ich spürte: Das wird ein richtiges Album.

Und dann haben Sie ein Rundmail an die Bandkollegen geschickt und sie zur Arbeit beordert?

So ungefähr, ja. Die Fluttore hatten sich geöffnet, und ich wusste, ich kann und will das nicht zurückhalten. Es ist eine knifflige Entscheidung, die Band zusammenzutrommeln. Denn wenn du die grosse Maschine erst einmal anschmeisst, dann gibt es kein Zurück mehr, dann gerät alles in Bewegung und du musst aus dem Weg gehen, sonst wirst du überrannt. Deshalb haben wir das Album in aller Heimlichkeit aufgenommen, ohne Druck und Erwartungen von aussen. Erst als es fertig war, haben wir den Leuten davon erzählt.