Musical «Wüstenblume» in St.Gallen: «Es gibt auf keinen Fall eine singende Klitoris auf der Bühne»

Sie ist ein Weltbestseller, ein Leinwandhit, und nun soll sie eine Theatersensation werden: «Wüstenblume», die Autobiografie von Waris Dirie, somalische Nomadentochter, Supermodel, Aktivistin mit eigener Foundation. Und jetzt auch mit eigenem Musical.

Seit gut einer Woche sei man am Proben, erzählt Autor und Regisseur Gil Mehmert. Am 22.Februar feiert «Wüstenblume» am Theater St.Gallen Uraufführung. Das kleine Ostschweizer Stadttheater hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht im Musical-Bereich. Alle zwei Jahre bringt man hier ein Musical-Auftragswerk zur Uraufführung.

Mit «Wüstenblume» landete man – zumindest was die Aufmerksamkeit im Vorfeld angeht – den bislang grössten Coup. Und auch was das Kreativteam betrifft, rührt man diesmal mit richtig grosser Kelle an.