Mit einer Panflöte aus Brot: Der St.Galler Manuel Stahlberger ist wieder als Solo-Kabarettist unterwegs

Für sein neues Soloprogramm hat Manuel Stahlberger gebacken: einen Feldstecher, eine Panflöte und einen Kaminfeger. Die kuriosen Backwaren liegen auf einer Holzpalette am Boden von Stahlbergers Atelier. Hier, im St.Galler Stadtzentrum, hat der Kabarettist in den letzten Monaten am neuen Soloprogramm gearbeitet. «Eigener Schatten» feiert am Montag in der St.Galler Kellerbühne Premiere. Und auch die Panflöte aus Brot kommt darin vor. Schon einmal hat Stahlberger sie verwendet, für einen seiner Kurzauftritte in der SRF-Sendung «Deville».