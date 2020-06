Michel Houellebecq und Gérard Depardieu treffen sich in der Wellnesshölle

Da sitzt also Michel Houellebecq im weissen Bademantel im chromstahlglänzenden Speisesaal alleine an seinem Tischchen. Zum Mittagessen kündigt der Kellner an: Kürbissuppe, danach pochierte Banane. Houellebecqs leise, verblüffte Frage «Und als Hauptgang?» quittiert der Kellner mit stoischer Zurückweisung: «Tut mir leid, Sie sind auf Diät.» Mit dem Weinverbot ist die Demütigung dann komplett. Der Leberwert ist mit 110 viel zu hoch, normal wären 15 bis maximal 55. Wie Michel Houellebecq, französischer Star- und Skandalautor, konsterniert und eingeschüchtert alles das über sich ergehen lässt, ist grosse Komik. Der Zyniker kann es nicht fassen und verstummt.

Die beiden reden sich um Kopf und Kragen

Die Komik im neuen Spielfilm von Guillaume Nicloux ergibt sich bei diesem maximalen Kontrast wie von alleine: Michel Houellebecq, der kettenrauchende Alkoholiker und scharfzüngige Verächter des Zeitgeistes, und Gérard Depardieu, als aufgedunsener, ordinärer, alter Lebemann wirken hier als ungleiches Paar wie Dick und Doof in einer absurden Szenerie. Sie sind die personifizierten Rebellen gegen den grassierenden Gesundheitsfetischismus.