Luzerner Theater: Freudenjubel wird zum Weihnachtslied banalisiert

Was für ein Corona-Setting! Beim Eingang ins Luzerner Theater werden die Besucher fürsorglich von Helferinnen in Empfang genommen. Sie geben nach Bedarf Wolldecken ab und führen zu den Plätzen. Denn der Innenraum des Theaters ist zum «Globe» umgebaut, einem Shakespeare-Theater, in dem die Zuschauer rundherum auf ovalen Rängen und rund um die zentrale Spielfläche sitzen.

Selbst während der Aufführung organisieren die Helfer als eine Art Care-Team Sitzgelegenheiten auf Hockern oder Matratzen oder geben warme Getränke aus. Und signalisieren mit ihrer Fürsorglichkeit, dass überall Gefahr lauert.

Logistische Meisterleistung mit dem Schutzkonzept

Das war vor vier Jahren so, als Benedikt von Peter seine Intendanz in Luzern mit Luigi Nonos «Prometeo» startete. Aber das aktuelle Projekt «Beethoven NINE», das am Freitag Premiere hatte, machte auf gespenstische Weise klar, wie im Zeichen von Corona die Wirklichkeit die Theatervision von damals zur Realität gemacht hat.

Der Bezug war umso deutlicher, als auch die Bearbeitung von Beethovens Neunter für Chöre, Instrumentalensemble und Elektronik nach dem Start auf dem Theaterplatz wiederum im «Globe» aufgeführt wird. Auch jetzt waren Helfer omnipräsent, nur gaben sie statt symbolischer Wolldecken reale Masken und Pellerinen ab, die gegen das Virus und Regen schützten.

Auch im Theater selbst steuerten die Helfer den Besucherstrom. Aber wo in «Prometeo» die Besucher wie Flüchtlinge zusammengepfercht wurden, wurden sie jetzt in Gruppen aufgeteilt und getrennt. In den Foyers und Gängen, durch die isolierte Fetzen aus dem Scherzo der Sinfonie geisterten, wurden sie so aneinander vorbeigeschleust, dass es zu keinen Kreuzungen und Ansammlungen kam.

Das war eine logistische Meisterleistung, die zeigte, wie man selbst unter erschwerten Bedingungen im kleinen Luzerner Theater Schutzkonzepte wirkungsvoll umsetzen kann. Auch der «Globe», in dem das Theater am 3. September mit einer Tanzproduktion und Rossinis «Barbier» die Saison eröffnet, erweist sich als coronakonform: Trotz der Freiplätze zwischen Besuchergruppen wirkte er am Freitag angenehm belebt.