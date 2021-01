Luzerner Musikfestival geht online: Auch digital verspricht der «Szenenwechsel» Festivalstimmung

Zunächst klingt in der Medienmitteilung der Musikhochschule Luzern vom Donnerstag alles wie gewohnt. Demnach findet deren Festival «Szenenwechsel» wie üblich Ende Januar statt. Und wiederum steht es unter einem griffigen Thema, das die Grenzen zwischen den Sparten aufweicht.

Es heisst «Re-Mix» und wirft einen Blick auf das Mischen, Variieren, Bearbeiten und Neuerwägen in der Musik. Unter anderem geht es der Frage nach, was «Cover»-Versionen und «Remixes» jenseits von Copy & Paste besonders machen. Wie gewohnt gibt es dabei eine Bandbreite des Könnens von Studenten und Dozenten zu erleben. Das Festival findet vom 29. bis 31. Januar 2021 statt. Aber es gibt doch zwei gewichtige Neuerungen. So werden die Konzerte erstmals eng mit Beiträgen aus der Forschung verknüpft. Die zweite Neuerung war nicht anders zu erwarten und hat es trotzdem in sich: So finden alle Veranstaltungen des «Szenenwechsel» online statt.